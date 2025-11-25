Ni perros, ni dinero, pero sí falsas promesas: la increíble (e imposible) producción del reboot de 'Air Bud'

Una película como 'Air Bud' solo podría haberse estrenado a finales de los años 90, cuando existía un público dispuesto a pagar su entrada religiosamente para ver a un perro jugando a baloncesto. Costó tan solo 3 millones, recaudó casi 28 y fue un gran éxito del videoclub: por supuesto que dio de sí cuatro secuelas principales, siete spin-offs ('Air Buddies') y dos spin-offs navideños de este ('Santa Paws'). Sin embargo, desde 'Super Buddies', en 2013, la franquicia parecía haber muerto para siempre. Y, viendo la locura que ha supuesto la producción 'Air Bud Returns', más de uno pensará que ojalá se hubiera quedado así.

Vaya vida más perra

Fue el 'Last Week Tonight' de John Oliver el que destapó la historia del rodaje de este reboot, cuya historia tratará sobre Jacob, un chaval de 12 años, cuyo padre acaba de morir y se hace amigo de un golden retriever que sabe jugar a baloncesto. De pura casualidad, Jacob se encuentra con un VHS de la 'Air Bud' original, cuyo protagonista tiene 12 años, su padre acaba de morir y se hace amigo de un golden retriever que sabe jugar a baloncesto. Ninguna de estas casualidades parece asustar a Jacob (yo estaría francamente aterrado), y decide apuntarse con su nuevo perro a un campeonato de baloncesto. Lo curioso del guion de 'Air Bud Returns' es que decidieron escribirlo y empezar la producción... ¡Antes de tener un perro que jugara al baloncesto!

Así, empezó la segunda fase para llevar la película a buen puerto: encontrar un perro que sustituya a Buddy. El perro original murió en 1998, dejando tras de sí nueve cachorros... y once viales de su semen, algunos de los cuales aún siguen en el Banco de Semen Canino Internacional. No, no me estoy inventando nada de esto. Robert Vince, productor de la saga, no ha querido depender de la estirpe de Buddy esta vez y ha hecho un multitudinario casting online para encontrar a su siguiente perro baloncestista. O debería decir... ¿Perros?

5000 caninos se apuntaron al casting, del que salió no uno, sino dos ganadores, como podemos leer en Variety: Charlie y Summer. Lo curioso es que son dos perros con pelajes y complexión completamente distintos... que van a interpretar al mismo personaje. Cuando John Oliver se hizo eco de este dislate, argumentando que no hay ninguna ley que le prohíba presentarse al casting como Buddy, la cuenta oficial de Twitter de 'Air Bud' le ofreció un papel diciendo "Las reglas están hechas para romperse. John, hablemos". El papel más mojado de la historia.

A otro perro con ese hueso

Nueve días después del tuit, antes incluso de que el equipo de 'Last Week Tonight' pudiera contactar a Vince para ver cómo proceder, el director subió una foto a Instagram junto a solo uno de los dos perros elegidos anunciando que el rodaje había terminado ("Hemos necesitado largos días, concentración intensa, un reparto increíble y un estupendo golden retriever". Un golden retriever, y aparentemente nada más). Efectivamente, no había nada de lo que hablar con Oliver cuando escribieron el tuit, lo que enfureció al presentador. Pero es que, además, hay un giro más a toda esta rocambolesca historia.

Y es que, mientras estaban escogiendo el perro perfecto (o los perros, es muy confuso llegados a este punto), Vince hizo una campaña de crowdfunding para conseguir inversores y sacar su película adelante. Así es: 'Air Bud Returns', que se estrenará en otoño de 2026, empezó su producción sin protagonista canino y sin dinero para llevarla a cabo. Iba a decir "Ha salido bien de puro milagro", pero hasta que no veamos la película es mejor no arriesgarse a calificarla. Eso sí, confiar, confían en ella: será la primera cinta de la saga que se estrene en salas desde 1998, cuando Buddy se metió al fútbol americano.

No tengo muy claro que después de años de cosas como 'Spooky Buddies', 'Air Bud 5: Golpea de nuevo' o 'Los cachorros de Santa Can' siga habiendo un público para la franquicia, pero, ¿quién sabe? A veces, la nostalgia es poderosa... incluso aunque te falte dinero, protagonista y un presentador de televisión te diga "¡Que te jodan!" en un segmento de su programa exclusivo para YouTube. Eh, ¿acaso las reglas no están hechas para romperlas?

En Espinof | El director de 'Good Boy', sobre su perrete Indy, trucos de cámara y el superpoder de su película: "Rodamos ocho segundos de metraje al día durante tres años"

En Espinof | Las mejores películas de 2025