El final de 'Stranger Things' contendrá una canción que no hemos escuchado nunca en televisión. Los fans ya tienen una teoría

La música es muy importante en 'Stranger Things'. Como fiel seguidora que es de la nostalgia ochentera, a lo largo de las cinco temporadas nos hemos topado con multitud de clásicos, y algunos han llegado a ser muy importantes para la trama. En la cuarta temporada, "Running Up That Hill" de Kate Bush volvía a dar la vuelta al mundo, en gran medida por ser la canción favorita de Max y tener una relación crucial con su arco dramático.

Parece que la conexión musical va a continuar hasta el final de la serie. En declaraciones a Entertainment Weekly, Matt Duffer hablaba de una canción para el episodio final "de la que estoy muy orgulloso". Esto es en parte porque nunca la hemos oído en otra serie de televisión. Por supuesto no da más detalles, más allá de que será un "momento épico".

Estas declaraciones tienen a los fans melómanos de la serie trabajando a jornada completa para averiguar la misteriosa canción, y algunos ya creen estar acercándose a la respuesta. Teorizando sobre ello en Reddit, una opinión que se ha ganado mucho apoyo asegura que "100% que será una canción de Prince", el usuario, apodado VeterinarianAware989, tiene además bastante claro qué canciones pueden ser.

"100% que será una canción de Prince, notorio por rechazar a la gente, pero era un gran fan de Kate Bush y dijeron que consiguieron la licencia por todo el tema de Kate Bush en la pasada temporada. Se me ocurre 'When doves cry' or 'Purple rain', de nuevo, principalmente porque son extremadamente raras de tener el ok".

Respondiendo los comentarios de otros fans, el usuario afirmaba que si bien 'Purple Rain' se ha escuchado en cine, no es el caso en televisión, que era el medio que especificaban los Duffer. Tras seguir dándole vueltas, añadió a la lista de posibilidades 'Let’s go crazy'. "Me salió aleatoriamente y es totalmente esta. Canción final de la serie, montaje de los personajes y corte a los créditos justo después de la frase "in this life, you’re on your own." Es esa, lol".

Por muy claro que lo tenga (y más de 2.000 votos positivos dicen que muchos están de acuerdo) otros ofrecen alternativas. Alguien dice que 'I Would Die 4 U' encajaría bien dado el tema de la serie y las circunstancias tensas de un final. Aunque Prince es la teoría predominante ahora mismo, otros se atreven a elucubrar con Pink Floyd. "Nunca permiten que su música se use comercialmente, puede que sean ellos", decía un usuario. Sea como sea, no queda mucho para descubrirlo.

