'Ciudad de sombras' es una nueva decepción de Netflix. La miniserie póstuma de Verónica Echegui es un thriller que no engancha

La actriz Verónica Echegui falleció este pasado mes de agosto a los 42 años edad, pero dejó este mundo cuando su último trabajo aún no había llegado a estrenarse. Me refiero a 'Ciudad de sombras', una miniserie de seis episodios que adapta la primera novela de una tetralogía literaria sobre el personaje de Milo Malart escrita por Aro Sáinz de la Maza y que Netflix estrena este viernes 12 de diciembre de 2025.

En concreto, 'Ciudad de sombras' se basa en 'El verdugo de Gaudí' y explora la investigación que se lleva a cabo cuando un cuerpo carbonizado aparece colgado en la fachada de La Pedrera. Un caso tan complicado que llevará a que se quiera volver a contar con los servicios de un mosso que ha sido suspendido por insubordinación. A partir de ahí se construye un thriller que busca ser vibrante y explorar el dolor interior de su protagonista pero que nunca termina de enganchar.

Ni chicha, ni limoná

Hemos visto ya multitud de series en las que hay que investigar crímenes elaboradores y cómo van complicándose, por lo que es muy fácil acabar convirtiéndote en una más. En el caso de 'Ciudad de sombras', el equipo liderado por Jorge Torregrossa apuesta por intentar aprovechar el hecho de estar situado en Barcelona para encontrar ese toque de distinción.

Eso es algo que resulta curioso de entrada, pero pronto se agota en beneficio de una investigación planteada de forma un tanto torpe por dos motivos. El primero es que en ningún momento se logra ilustrar de forma satisfactoria los demonios personales del protagonista interpretado por Isak Férriz, quedando todo bastante más reducido al rol de policía brillante pero problemático que también hemos visto en multitud de ocasiones. Sí, tiene un pasado traumático, pero eso acaba siendo más una molestia que algo que realmente sume más al resultado final.

El segundo es que el propio desarrollo de los acontecimientos quizá funcionase bien en la novela, pero aquí tiende a lo perezoso. Empezando por esa forma de mostrar cómo los medios explotan el morbo para conseguir mejorar las audiencias o el estatus de un periodista en concreto hasta el plan maestro detrás de todo lo que está pasando. 'Ciudad de sombras' nunca se aleja ahí, de la pura rutina buscando el impacto puntual en lugar de hilar una progresión dramática que atrape y tengas necesidad de saber cómo va solucionándose todo.

Supongo que lo que plantea 'Ciudad de sombras' sí puede funcionar si lo que buscas es un thriller que tener de fondo mientras planchas o haces tareas del hogar. Y es que lo que sí se le puede conceder es que hace esfuerzos muy grandes para intentar eliminar cualquier tipo de relleno y estirar artificialmente la historia. Eso es loable, pero así desnudas al completo el material que tienes entre manos, algo que se agrava más si luego tiendes a soluciones fáciles y esquemáticas para transmitir la idea que buscas hacer llegar al espectador.

De hecho, queda la sensación de que el equipo de guionistas formado por Carlos López, Clara Esparrach y el propio Torregrossa era consciente de ello y por eso se creó el personaje de Echegui expresamente para esta adaptación televisiva. A través de ella se busca añadir un toque de humanidad y cercanía en un relato gris que ofrece muy pocos alicientes más allá de lo adicto que uno sea a este tipo de propuestas.

Al final lo que queda es una miniserie sin nervio llamada a convertirse en simple relleno para el catálogo de Netflix. Que antes tenga más o menos éxito ya dependerá de otros factores, pero que luego va a acabar ahí olvidado sí es algo que tengo bastante claro.

