El tráiler de la temporada 2 de 'Hijack' vuelve a poner a Idris Elba contra las cuerdas, cambiando de vehículo en los nuevos episodios

Después del éxito de 'Hijack' (o 'Secuestro en el aire') en Apple TV, el thriller creado por George Kay y Jim Field Smith regresa con una segunda temporada que vuelve a poner a Sam Nelson -interpretado por Idris Elba- en el centro de otra situación límite y, cómo no, en un medio de transporte que se transforma en una trampa mortal.

La primera temporada llevó al personaje a bordo de un avión secuestrado en un thriller en tiempo real que le valió a Elba una nominación al Emmy y ahora, la serie cambia de escenario, aunque la intensidad será la misma.

Un nuevo secuestro

Los nuevos episodios se trasladan a un tren subterráneo de Berlín cargado de explosivos, donde más de 200 pasajeros quedan a merced de un secuestrador que lleva un año preparando su plan. Entre autoridades desconcertadas, amenazas cronometradas y dudas sobre si todo esto cumple con una sed de justicia o de venganza, Sam se ve obligado nuevamente a tomar decisiones que podrían salvar -o no- a todos los que viajan con él.

La temporada arranca con Sam a bordo de un tren berlinés que pronto es tomado por un misterioso autor decidido a cumplir con su meticuloso plan. El tráiler revela un escenario tenso donde, al igual que en la primera entrega, cada movimiento puede desencadenar una catástrofe.

Las autoridades siguen la pista del terrorista, convencidas de que pasó un año trazando el secuestro con precisión quirúrgica. Pero las intenciones siguen siendo un enigma y esa ambigüedad alimenta la tensión central de la temporada.

Con ocho nuevos episodios que se estrenarán el 14 de enero, 'Hijack' profundiza en la premisa que convirtió la primera temporada en un fenómeno: un protagonista atrapado en una situación extrema donde una sola decisión puede costar cientos de vidas. Y en este contexto, Sam Nelson parece capaz de dominar la presión, pero incluso para él, un error podría ser fatal.

Idris Elba vuelve a la serie acompañado de Christine Adams, Max Beesley y Archie Panjabi, que vuelven con los mismos personajes de la primera temporada. A ellos se suma Toby Jones ('Detectorists').

