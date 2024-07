Apple TV+ tiene tantos visionados en un mes como Netflix en un día, y han decidido que ya es hora de dejar de quemar dinero en series que no ve nadie

Desde que Netflix demostró que su modelo de negocio era rentable, todo el mundo en Hollywood quiso tener su propio Netflix, desde Warner hasta Paramount, pasando por nuevas competidoras en el juego como Amazon y Apple. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y ahora una de ellas, que llevaba quemando billetes desde 2019, ha decidido reevaluar su estrategia.

Mordiendo la manzana

A todos nos sorprendía ver cómo Apple TV+ se gastaba un dineral en cada una de sus series y películas para ver un retorno más bien dubitativo: tiene unos 25 millones de suscriptores mundiales, que palidecen ante los casi 100 de Max, los 153 de Disney+ o, por supuesto, los 270 de Netflix. Y el magnate de la tecnología parece que ha dicho "hasta aquí", según informa Bloomberg.

A pesar de haber producido series como 'Silo', 'Fundación' o 'Separación' y películas como 'Los asesinos de la luna', 'Napoleón' y 'Argylle' (cuyos presupuestos conjuntos superan los 500 millones de dólares), el servicio atrae al mes menos visualizaciones que las que consigue Netflix en un solo día. O, dicho de otra manera, supone solo el 0,2% de los minutos televisivos diarios en Estados Unidos, frente al 8% de Netflix. Podréis adivinar que, acostumbrados al éxito, los mandamases no están contentos.

De hecho, Eddy Cue, vicepresidente de servicios de Apple, le ha pedido a los jefes del estudio, Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, que controlen los presupuestos para tratar de que el negocio del streaming sea sostenible. En cuanto a números exactos para saber hasta qué punto están metidos en un lío, no los tenemos: Apple ni siquiera los comparte con la gente que hace sus series, y el hecho de que aún no haya despedido a ningún trabajador (como sí han hecho Disney o Paramount) no significa nada, porque las ventas del iPhone y el resto de sus productos tecnológicos pueden financiar las pérdidas del estudio sin problema. De momento, al menos.

La realidad es la que es: actualmente, tan solo Netflix consigue beneficios reales de su servicio de streaming, mientras que todos los demás están luchando por conseguirlos, con Disney+, Max y Peacock recortando pérdidas... y el resto esperando un pequeño milagro o una venta desesperada para quitarse de encima "su Netflix" particular. De momento, el futuro del streaming es una interrogación gigantesca, con Apple a la cabeza. Moraleja: no tiréis vuestros Blu-Rays todavía. Por si acaso.

En Espinof | 'Materia oscura' lo tenía todo para engancharnos, pero el thriller de ciencia ficción con Joel Edgerton y Jennifer Connelly se enfanga en su propuesta

En Espinof | Las mejores series de 2024