'La familia de la tele' fascina y derrocha talento abrazando su propio caos. Pero echo de menos que se incluya a los más jóvenes en la sobremesa de la 1

La actualidad televisiva ya tiene nueva protagonista. Después de sobrevivir a que se aplazara el estreno en hasta dos ocasiones -por la muerte del papa Francisco y por el gran apagón que ocurrió en todo el país- e incluso a la amenaza de tormenta, 'La familia de la tele' desfiló por nuestras pantallas el pasado lunes y por fin estrenó ayer su primer programa. Parece que los astros se alinearon y que ha llegado para quedarse a hacernos compañía por las tardes.

Su aterrizaje en la televisión pública ha sido muy comentado y lo cierto es que es un formato muy llamativo para los espectadores que acostumbren a tener el televisor encendido por las tardes. Porque incluye secciones muy variadas que se balancean entre la divulgación y porque es entretenimiento con un aire caótico, que nos recuerda a cosas que ya conocemos y que al mismo tiempo aporta una frescura y una distracción sana que siempre es bienvenida.

Aunque también debo reconocer que no termino de entrar en esta miscelánea y que me parece un extraño collage con el que no acabo de conectar. Puede que sea porque pertenezco a la generación Z o por el formato en sí, que no me deja entrar más allá que por personas como Inés Hernand o Belén Esteban.

Pero, aun así, creo que es fantástico que TVE apueste por ideas diferentes. Incluso aunque el punto de partida sea 'Sálvame', un programa que ya conocemos. Porque aunque la base sea la misma hasta cierto punto, hay algo de 'La familia de la tele' que me parece fascinante y es su forma de abrazar el caos.

Acoge a todo tipo de públicos

Como si se tratara de un grupo de Sims que interactúan en un contexto completamente diferente al que ya conocen, resulta curioso, cuanto menos, volver a ver desde la distancia a Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval, Carlota Corredera, Nuria Marín, Javier de Hoyos y Marta Riesco en pantalla.

Aunque quizá lo que más engancha -además de las propias dinámicas que se generan entre ellos-, es la intervención de otros colaboradores a los que no conocemos tanto.

Porque los que echaban de menos 'Sálvame' tendrán consuelo, pero también podrán animarse a ver 'La familia de la tele' los que vayan buscando una propuesta nueva para pasar la tarde.

Sin embargo, también creo que hace falta algo más para captar la atención del sector más joven de la audiencia: la generación Z.

Entre el humor y dar cringe

Aunque haya quien pueda pensar que es una mala inversión dedicar el dinero público a un programa de este estilo, lo cierto es que se puede cuestionar a 'La familia de la tele' por otras razones diferentes.

Si bien es cierto que no se avergüenza de ser caótica y que su objetivo no es agradar a todo el mundo, no dejo de echar de menos un poco más de criterio en cuanto a la realización se refiere. Y me refiero, concretamente, a los rótulos, que empiezan siendo dinámicos y que, en su intento de ser divertidos y dicharacheros, terminan dando bastante cringe.

Porque como bien opinó Chelo García-Cortés en el desfile, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y, a veces, hasta las personas más divertidas se toman un descanso.

Más colaboradores como Inés Hernand

Otro de los elementos que más me chirrían tiene que ver con la falta de colaboradores que realmente acojan a todo tipo de públicos. Es todo un acierto que hayan contado con personas como Inés Hernand, que representa muy bien a los espectadores más jóvenes, pero sigo echando de menos que se nos incluya en esta sobremesa con tantos adultos.

Aunque no sea la solución abrir la puerta al público infantil -ni tampoco es mi intención demandarle esto al programa-, estaría bien que se incluyera en la conversación a más personas como ella. Puede que así más personas se animen a encender la televisión durante la sobremesa.

