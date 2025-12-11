Después de Robert Downey Jr., el nuevo Sherlock Holmes de Guy Ritchie es Voldemort. Prime Video desvela las primeras imágenes de la nueva serie del icónico detective

Casi siglo y medio después, el detective más icónico sigue resolviendo crímenes imposibles. En esta ocasión en forma más juvenil y en formato de serie. Amazon Prime Video ha desvelado las primeras imágenes de 'Young Sherlock', la nueva versión televisiva del personaje creado por Arthur Conan Doyle.

En esta ocasión es el propio Guy Ritchie, quien ya se metió en este mundillo con 'Sherlock Holmes', protagonizada por Robert Downey Jr. quien se pone detrás de las cámaras de esta serie, que reimagina los primeros días del personaje. Personaje interpretado para la ocasión por Hero Fiennes Tiffin ('After', 'Harry Potter y el misterio del príncipe').

En la serie, nos adentramos con los orígenes de Holmes como un joven sin filtros que se encuentra envuelto en un caso de asesinato allá por la Oxford de 1870. Su primer caso va descubriendo una conspiración a nivel mundial que cambia su vida para siempre.

El jovencito Sherlock

Junto a Fiennes Tiffin, quien hizo del joven Tom Riddle/Voldemort en la antepenúltima película de la saga, el reparto está formado por Dónal Finn como Moriarty, Zine Tseng como la princesa Gulun Shou'an, Joseph Fiennes como Silas Holmes, Natascha McElhone como Cordelia Holmes, Max Irons como Mycroft Holmes y Colin Firth como Sir Bucephalus Hodge.

Guy Ritchie dirige y es productor ejecutivo. La serie está escrita por el showrunner Matthew Parkhill. Si en la nota de prensa no viene especificado, 'Young Sherlock' toma elementos o bien está basada en la saga de novelas de Andrew Lane, que ya de por sí era un pastiche de las historias de Doyle.

