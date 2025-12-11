Hoy en streaming, una de las mejores películas de Stellan Skarsgård que no tiene miedo en meterse en jardines con el amor y la fe

No es que sea precisamente un secreto bien guardado para quienes le han visto tanto en obras europeas de culto como en pequeñas apariciones en cine de Hollywood, pero pocos actores han habido tan valiosos como Stellan Skarsgård. Y ahora el actor sueco recibe recompensas por años de excelente trabajo con la aclamación de ‘Valor sentimental’.

Un aplauso que podría traducirse en premios como un Oscar con un pequeño tinte de reconocimiento a toda su carrera, más que al trabajo específico. No es del todo desmerecido, dada su voluntad para hacer películas valientes con autores distinguidos, alcanzando grandes cotas en obras como ‘Rompiendo las olas’.

Cuando la marea rompe

El sueco protagoniza junto a Emily Watson una de las mayores provocaciones del director Lars von Trier, que rompe a las primeras de turno con los designios del Dogma 95 para hacer un relato de época con romance, espiritualidad y resbaladizos terrenos morales. Una película arrolladora que se puede ver en streaming a través de Filmin.

La joven e ingenua Bess pertenece a un puritano pueblo costero de Escocia que está arrinconado por la influencia de una plataforma petrolífera. Una en la que trabaja Jan, un extranjero del que Bess se enamora y pretende casarse para descubrir los secretos del matrimonio y el sexo, a pesar de la oposición de familia y pueblo. Un trágico accidente pondrá a prueba la determinación de esta mujer.

El estilismo anti-estético extremo de Von Trier continúa aquí parte de la energía Dogma, aunque no tanto su espíritu, del que se desprende en parte para seguir sus instintos personales. Es decir, perversión y psicología perturbada con ánimo de denunciar las represiones sociales provocadas por estamentos inamovibles como las creencias tradicionales.

‘Rompiendo las olas’: la fragilidad tras la provocación

Aquí exhibe lo que cada vez se conoce como cine de la crueldad, cebándose con las miserias de unos personajes a los que parece tratar con cierto desdén, además de como artefactos para hacer gala de misantropía más que cinismo. Pero tiene más comprensión por la naturaleza frágil y desesperada de sus protagonistas de lo que aparenta su manera de meterse en jardines y su realización caótica además de epatante.

Los mejores momentos del cine de Trier manejan estas provocaciones mientras conectan con psiques torturadas e incluso depresivas, desvelando vulnerabilidades personales en el proceso. ‘Rompiendo las olas’ es un ejemplo excelente de cuánto puede llegar a funcionar más allá de la voluntad de ser enfant terrible, algo de lo que no ha sido precisamente de explotar cuando le ha venido en gana.

