Una película noruega está nominada a mejor película en los Globos de Oro y no es de extrañar. ‘Valor sentimental’ vuelve el cine de Bergman algo doméstico y gratificante

Cierto tipo de cine europeo está empezando a entrar en la órbita de muchos votantes de premios como los Oscars, en las prioridades de determinados festivales y en parte también en las preferencias de cierta parte del público. Películas con un sello autoral bien destacado en la promoción, aunque bastante más accesibles de lo que su apariencia “refinada” deja entrever.

Obras tratadas con cierto inconformismo en las formas, con mensajes dispuestos a ser capturados por la audiencia atenta, pero también con cierta orientación de público como lo que antes el cine de Hollywood era capaz de hacer hasta que abandonó el cine de medio presupuesto. Un punto medio bien calibrado entre la película complaciente y la voz personal que una película como ‘Valor sentimental’ ha sido capaz de capturar.

Valores medidos

Sería fácil considerarla de otras maneras, dada su procedencia noruega, el respeto que su cineasta Joachim Trier ha ganado entre cinefilia e industria, su reparto internacional con Renate Reinsve, Elle Fanning y Stellan Skarsgård o incluso las demoledoras ideas que intenta trazar. Por tener, tiene hasta una marcada herencia tanto del cine de Ingmar Bergman como de herederos dispares como Woody Allen o Pedro Almodóvar. Sin embargo, nada ha sido un obstáculo para ser nominada al mejor drama en los Globos de Oro, y posiblemente haga también el logro en los próximos Oscars.

Sería fácil atribuir a esta querencia del circuito hollywoodiense a su carácter de metacine, entrando en la turbulenta relación de un cineasta con dos hijas de las que se distanció para perseguir su carrera artística (una que además ha intentado aprovecharse de ellas). Su fino humor lanzado también a las entrañas de la industria, con Netflix siendo una de las dianas, ayuda también a que caiga simpática.

‘Valor sentimental’ no es una película que en su núcleo sea realmente ligera. Trier explora complicadas relaciones familiares además de grandes problemas como la depresión o el trauma intergeneracional, algo para lo que juegan papeles importantes el pasado de Noruega con la ocupación nazi y las torturas así como símbolos como una casa que vicia la atmósfera a través de lo vivido en ella. Su estructura de falsas viñetas, que esconden una historia bastante lineal, también esquiva dejar la impresión de que Trier no está intentando dejar su sello (incluso con replantaciones un poco cuestionables de imágenes de ‘Persona’).

‘Valor sentimental’ y la incomodidad cómoda

No es materia fácil, pero nada de lo que se termina viendo chirría demasiado. Un poco al estilo de ‘La peor persona del mundo’, el noruego consigue que su sensibilidad tierna aunque relamida sea digerible para un espectador que quiere sentir que sus gustos también son refinados. De ahí que muchas de sus situaciones estén escritas y reescritas para que la simbología quede clara, las emociones sean completamente legibles y la sensación al verlas sea gratificante.

Trier quiere tratar conversaciones que no se quieren tener, emociones que no se comunican abiertamente, y también pasados que arrojan sombras al presente. Pero lo hace esquivando los terrenos más incómodos y eliminando el oxígeno entre instantes y personajes para que nada sea excesivamente arriesgado. Una domesticación de lo bergmaniano que resalta más tras un ejemplo soberbio como el de ‘Los domingos’, más lúcida en las consecuencias de la comunicación quebrada, o en la falta de remilgos de Mike Leigh a la hora de tocar lo fastidioso en lo relativo a la familia y salud mental en ‘Mi única familia’.

No es que ‘Valor sentimental’ sea una película fallida, ni mucho menos. Trier tiene un control de las situaciones tan preciso que, aunque elimine riesgos, lleva el barco al puerto correcto. Sus intérpretes principales están sobradamente soberbios en dar tridimensionalidad a sus personajes, hay suficiente inquina para querer comprarle ese cierto aire de ambigüedad a su final que quiere también cuadrar el círculo. Aun así, su aceptación masiva en determinados círculos no sorprende en absoluto.

