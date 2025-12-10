Warner hizo ghosting a Paramount horas antes de firmar con Netflix, pese a los halagos de su director. "No siento más que respeto y admiración por ti"

Nunca es un plato de buen gusto que te hagan ghosting, pero mucho menos aún si estabas ilusionado... y aún menos si creías que la cosa iba para largo. No, no es un trauma personal, sino lo que le ha pasado a Paramount en pleno intento de compra de Warner, a la que ahora acusa de no responder en el momento álgido de las negociaciones para irse con Netflix. Un dramón a tres bandas, vaya.

¿Quién es esa empresa, que me mira y me desnuda?

Tal y como recapitulan en Variety, el cortejo de Warner por parte de David Ellison, CEO de Paramount, ha durado tres meses y no ha dado sus frutos. Todo empezó el 14 de septiembre, cuando montó una cena con su padre, Larry Ellison, y David Zaslav, CEO de Warner, para hablar de un posible trato a cambio de 19 dólares por acción. Es más, se tomó la libertad de ofrecer a Zaslav el puesto de co-director de la nueva empresa que saliera de la adquisición. En Paramount lo daban por hecho, sí, pero el 5 de diciembre finalmente se decidieron por Netflix, rompiendo su corazón.

Lo curioso es que ahora hemos sabido los mensajes le mandó Ellison a Zaslav y que quedaron sin respuesta, en un ejercicio de puro ghosting empresarial: "He intentado llamarte sobre una nueva cifra que hemos mandado. He escuchado todas tus inquietudes y creo que las hemos solucionado en nuestra nueva propuesta. Por favor, llámame de vuelta para discutirlo en detalle". Por supuesto, esa llamada nunca ocurrió, pero Ellison aún mandó otro mensaje. Vuelve conmigo, por favor, te quiero, esas cosas.

David, sé que hoy estás muy ocupado, así que quería enviarte un mensaje rápido. Ten en cuenta que, en la próxima reunión de la junta directiva, queremos ofrecerte un paquete que aborde todas las cuestiones que me comentaste. Queremos ofrecerte: 1) total certeza; 2) un valor en efectivo sólido; y 3) rapidez en el cierre. Es importante destacar que no hemos incluido "la mejor y última oferta" en nuestra propuesta. Además, quiero que sepas que, a pesar del ruido de las últimas 24 horas, no siento más que respeto y admiración por ti y por la empresa. Sería un honor para mí ser tu socio y propietario de estos activos emblemáticos. Si tenemos el privilegio de trabajar juntos, verás que mi padre y yo somos las personas con las que cenaste. Siempre somos leales y honorables con nuestros socios y esperamos tener la oportunidad de demostrártelo. Saludos, David.

Tras horas sin contestar, Ellison se enteró del motivo: Zaslav había elegido a su rival directo, Netflix, y de nada le había valido arrastrarse por el suelo para conseguir su amor. ¿El siguiente paso? La OPA hostil. Hemos visto esta película antes, y nunca acaba bien para la gente como David Ellison. Siguiente paso: mandarle un WhatsApp a Zaslav diciéndole "Pues tampoco eres tan guapo".

