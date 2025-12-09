'Avatar' estuvo a punto de no tener secuela, pero James Cameron la salvó hábilmente "¿Qué parte de ganar 2000 millones se está cuestionando?"

En su día, James Cameron convenció a los productores de que tenían que hacer una secuela de 'Alien' añadiendo el símbolo del dólar al final del título original. Desde entonces, apostar en contra de Cameron lleva siendo un error común en la industria, con los analistas convencidos de que, esta vez sí, va a fracasar. En diez días estrenará 'Avatar: Fuego y ceniza', y, por una vez, no creo que nadie se vaya a sorprender cuando supere sin problemas los 1000 millones en taquilla. Y eso que no siempre fue así de fácil.

La caja de Pandora

Según cuenta el director en Discussing Film, después del éxito arrollador de 'Avatar' (la película más taquillera de la historia del cine sumando 2923 millones de dólares), los productores no tenían del todo claro si querían seguir con la franquicia: "Recibí bastante rechazo por parte del estudio. Mi contraargumento fue: 'Un momento. ¿Qué parte de tener otra oportunidad de ganar 2000 millones de dólares se está cuestionando aquí?'".

Y, efectivamente, 'Avatar: el sentido del agua' amasó 2343 millones más, convirtiéndose en la tercera película más taquillera. Habrá que ver si 'Fuego y ceniza' consigue traspasar la barrera psicológica de los 2000 millones, pero Cameron no tiene miedo porque tiene historias para dar y tomar. Para muestra, un botón que ha confesado en la misma entrevista: "Estábamos trabajando en tres guiones y después se convirtieron en cuatro. Dos se separaron en la parte 2 y la 3".

Aunque el director ha anunciado que si esta tercera parte no da beneficios se despedirá de Pandora, lo cierto es que todos estamos ya hechos a la idea de que veremos 'Avatar 4' en 2029 y 'Avatar 5' en 2031. Al fin y al cabo, ¿acaso van a desperdiciar la oportunidad de ganar tantísimo dinero?

