"¡Parece que funcionó!": James Cameron confirma que la leyenda urbana sobre su pitch de 'Aliens: El regreso' es real

Puede que una de mis leyendas urbanas favoritas relacionadas con el mundo del cine sea la que nos sumerge en una sala de reuniones de la antigua 20th Century Fox para narrarnos la, hasta ahora, presunta historia sobre cómo James Cameron convirtió su pitch de 'Aliens: El regreso' en un éxito rotundo que dio luz verde a la fantástica secuela del clásico dirigido por Ridley Scott, estrenado en 1979.

Según cuenta la leyenda, Cameron se ganó a los ejecutivos del estudio por su peculiar modo de vender el título de la película. Aprovechando la premisa del largometraje, que no se limitaría a tener un sólo xenomorfo, sino a una legión de ellos, el cineasta escribió en una pizarra el título original "ALIEN" para, después incorporar al final una letra S que convirtió en el símbolo del dólar añadiendo dos líneas verticales.

Pues bien, lo que hasta ahora era un chascarrillo genial, ha terminado convirtiéndose en realidad después de que bueno de James haya confirmado en una entrevista con CinemaBlend la veracidad de la anécdota. Así lo ha explicado:

"Sí, es cierto. Se me ocurrió en el momento. De hecho, fue en la parte de atrás de un guión o en algún tipo de documento de presentación, tal vez el tratamiento, no lo recuerdo. Estaba sentado con los tres productores, y estábamos en la oficina del, por aquél entonces, presidente de 20th Century Fox. Y dije, 'Chicos, tengo una idea para el título, y es esta'. Y escribí 'Alien' en letras grandes, y puse una S al final. Se lo enseñé. Dije, 'Quiero llamarla Aliens, porque no nos estamos enfrentando a uno. Ahora nos enfrentamos con un ejército, y esa es la gran distinción. Es muy simple y muy gráfica'. Y dije, 'Pero esto es en lo que se va a traducir'. Y después dibujé las dos líneas a través de la S para convertirla en un símbolo de dólar. Ese fue mi pitch, ¡y parece que funcionó! porque aceptaron el título. Nunca lo cuestionaron".