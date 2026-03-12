La película de 'Chainsaw Man' ha sido un éxito explosivo. La mala noticia es que sus creadores no creen que puedan volver a repetirlo: "La empresa podría hundirse"

El año pasado fue muy peculiar en cuanto a anime en cines, porque en 2025 tuvimos dos grandes taquillazos que han marcado un antes y un después para la industria. El primero obviamente es 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita, que ha roto todo tipo de récords no solo para el cine de anime sino también para el cine japonés.

El otro ha sido 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', que aunque se quedó bastante por detrás en cuanto a recaudación, ha sido un éxito explosivo que quizás no se vuelva a repetir.

La fórmula no es fácil

A nivel internacional, la película de 'Chainsaw Man' lleva acumulados ya más de 163 millones de dólares, reafirmándola como un taquillazo histórico.

A pesar de este éxito, no va a ser fácil para MAPPA poder replicarlo, y es algo que tienen muy claro en el estudio. Según ha explicado Manabu Otsuka, el CEO de MAPPA, había una energía muy particular en el aire mientras trabajaban en el Arco de Reze, con todos remando en la misma dirección con una gasolina creativa que no se acababa.

"No creo que se pueda volver a repetir algo así Incluso si pudiéramos reunir al mismo equipo que trabajó en Reze, no se puede garantizar que se repita esa energía, esa determinación", admitió Otsuka en una entrevista reciente. "Y, desde el punto de vista empresarial, tampoco podemos hacer producciones tan arriesgadas como el Arco de Reze. Si encadenáramos malas decisiones, la empresa podría hundirse, hay que encontrar un equilibrio".

Al fin y al cabo, todo 'Chainsaw Man' es una apuesta muy arriesgada para MAPPA. El estudio se encarga completamente de la producción del anime sin contar con otros comités, así que todos los éxitos son suyos, pero también lo son los fracasos y no está la industria como para mojarse.

Habrá que ver cómo continúa 'Chainsaw Man'. Ya sabemos que el siguiente arco está en marcha, y podría tratarse tanto de una película como de una serie. Al fin y al cabo, el Arco de los Asesinos no es mucho más largo del de Reze y podría funcionar de miedo en la gran pantalla... Aunque quizás desde MAPPA nos están advirtiendo que no se la quieren volver a jugar así.

En Espinof | La genial antología del autor de 'Chainsaw Man'. Una explosión de anime, ciencia ficción y amores poco convencionales que se puede ver en una tarde

En Espinof | El regreso de 'Madoka Magica', 'The Apothecary Diaries', el nuevo caso de 'Detective Conan' y más: las películas de anime más esperadas de 2026