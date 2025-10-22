La película de 'Chainsaw Man' es imprescindible para los fans del anime. Una explosión de acción y tragedia que me ha hecho reconciliarme con la serie

Hemos tardado tres años desde que terminase la primera temporada de 'Chainsaw Man', un drama de fantasía urbana con cazadores de demonios, acción desenfrenada y una tragedia tras otra. Ahora por fin la historia continúa con 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', que llega a nuestros cines el próximo 24 de octubre y ya se ha convertido en la reina de la taquilla en Japón.

El amor llega a Denji

'El arco de Reze' arranca prácticamente tras la primera temporada, por lo que en realidad es buenísima idea refrescar un poco los eventos del anime viéndola al completo o con las dos películas recopilatorias. Tras su primer gran encontronazo con el Demonio Pistola, Denji está sumido en su día a día como cazador de demonios y está dispuesto a ganarse el amor de Makima.

Y es que Denji tiene las cosas muy claras: él quiere comer caliente, dormir en un sitio seguro y ligarse a Makima (los tres pilares principales de su felicidad), pero entonces conoce de manera fortuita a una joven que le trastoca los planes de vida. Cuando Denji empieza a salir con Reze, también comeinza a pensar que quizás hay otra forma de vivir y que las cosas no son como se las había planteado hasta el momento.

Aunque pueda chocar un poco con el brutal anime que conocimos en la primera temporada, lo nuevo de 'Chainsaw Man' arranca prácticamente como una película romántica que tira de los mejores tropos del género. Un meet-cute con una chica mona, una manic pixie dream girl que te saca de tu zona de comfort, citas nocturnas, un paseo por un festival... E incluso un beso en medio de un espectáculo de fuegos artificiales.

En medio de este cambio en la vida de Denji, Aki Hayakawa empieza a trabajar con el Demonio Ángel mientras continúan sus investigaciones. Y pronto queda claro que los demonios tienen en marcha un plan truculento para hacerse con el corazón de Chainsaw... Vamos, que Denji no tiene ni un día de paz por delante, y lo que empieza como un idilio adolescente pronto se torna en una pesadilla rodeada de explosión, chorrazos de sangre y desfase al más puro estilo MAPPA.

La verdad es que tengo que admitir que la primera temporada de 'Chainsaw Man' me desencantó un poco (y no fui la única). Quizás venía demasiado animada por el hype de los lectores de manga, pero el ritmo del anime se me hizo pesadísimo y seguir la serie semana a semana casi se convirtió en una tarea más que algo que esperase con ganas.

Un futuro prometedor

Creo que estos problemas se han corregido de sobra con 'El arco de Reze', que me ha hecho reconciliarme con 'Chainsaw Man' y ha renovado mi interés por la historia de Denji. Y es que el formato película, en especial para un tramo tan contenido como este arco, le va de miedo a 'Chainsaw Man' para poder explorar mejor la psique de sus personajes sin perdernos por el camino. Va a lo que va, con un ritmo y una estructura perfectamente medidos y que te mantiene en vilo para exprimir al máximo cada emoción.

A pesar de que tiene sus momentos contemplativos y reflexivos, la película de 'Chainsaw Man' no deja de ser emocionante, y equilibra de miedo la intriga con drama y la acción. Porque este tiempo de desarrollo también le ha venido muy bien a MAPPA, que ha podido sacar músculo y dejarnos algunas de las secuencias más impresionantes de la historia del estudio.

Cuando se trata de animación de personajes, tenemos movimientos fluidos y sutiles llenos de realismo. Pero cuando empiezan las secuencias de acción, es una locura con giros de cámara, piruetas imposibles y una auténtica bestialidad que da al anime de 'Chainsaw Man' el empujón que necesitaba para volver a lo grande.

Eso sí, como ya podemos esperar si somos fans de 'Chainsaw Man', nos vamos a quedar un poco pochos porque no hay finales felices en este anime. La película te saca más de una sonrisa y una carcajada, aunque nunca pierde del todo ese poso de tragedia, y mucho más por el realismo de la existencia tan desgraciada y precaria de Denji que por la amenaza de los demonios.

Obviamente, si no hemos visto la primera temporada del anime vamos a estar más perdidos que un pulpo en un garaje. 'El arco de Reze' es una película canon que continúa la trama de la serie y da por hecho que conoces a los personajes, sus dramas personales y que sabemos con las reglas con las que juega este mundo. No se detiene en explicaciones ni exposiciones, y aunque es una de sus mayores bazas para mantener su buen ritmo, también implica que hay que venir con los deberes hechos para disfrutarla al máximo.

Es un regreso ideal para 'Chainsaw Man', que demuestra que todavía tiene mucho que ofrecer y que con una adaptación correcta puede volver a medirse entre los mayores animes del momento. Ahora esperemos que no pierda este fuelle, porque el Arco de Reze ha sido un regreso por todo lo alto que deja el listón muy alto para el futuro de la serie. Ah, y ojo, que tenemos una postcréditos para ponernos al día con uno de los personajes (tristemente) más olvidados por parte de la película.

