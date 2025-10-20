Adiós al reinado de 'Kimetsu no Yaiba'. Otra película de anime se la acaba de merendar y esta misma semana llega a nuestros cines con su acción explosiva

Desde su estreno este verano, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ha roto todos los récords posible, e incluso se ha llegado a convertir en la película extranjera más taquillera de Estados Unidos. Pero según han ido pasando las semanas, como es natural, ha llegado otra reina a la taquilla y se la ha llevado definitivamente por delante.

Cambiamos de demonios

Ya con su primer fin de semana en cines 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' se coronó como la película más taquillera de Japón. En su momento abrió la caja con 1,25 mil millones de yenes (7,17 millones de euros) recaudados con más de 807 mil entradas vendidas, y según han pasado las semanas se ha ido manteniendo en lo más alto de la taquilla.

La película de 'Chainsaw Man' ha seguido acumulando millones cada semana y ya ha logrado mantenerse en el primer puesto de la taquilla japonesa durante cuatro semanas consecutivas. En total lleva acumulados más de 5,7 mil millones de yenes (32,44 millones de euros) en sus primeros 25 días en los cines y ya es la cuarta película más taquillera de 2025 en Japón, superando incluso a 'Misión Imposible: Sentencia Final'.

Aún se queda muy lejos de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', pero el Arco de Reze está funcionando de miedo en cines y la verdad es que podría darle el empujón que necesita al anime de 'Chainsaw Man'. Porque desde su estreno en 2022, la serie se había ido desinflando cada vez más y siendo superada por otros animes de acción que han mantenido un ritmo más consistente de estrenos.

Ahora, después de tres años de espera, vamos a retomar la historia de Denji con 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze'. El próximo 24 de octubre se estrena en los cines de España y ya con los tráilers apunta a que tendremos mucha acción explosiva de la mano de MAPPA y las secuencias brutales que podemos esperar del estudio... Así que a ver qué tal se le da a Denji el resto de su andadura en taquilla.

'Chainsaw Man' sigue a Denji, un adolescente ahogado de deudas que malvive como puede. Un día es traicionado y asesinado, pero hace un trato con un demonio y vuelve a la vida como Chainsaw Man, con lo que empieza a trabajar para una agencia gubernamental cazando demonios.

