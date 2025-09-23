'Kimetsu no Yaiba' pierde el trono. La película de 'Chainsaw Man' ya se ha estrenado en Japón y Reze se ha llevado por delante a los cazadores de demonios

Desde que 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' se estrenó en Japón el pasado julio ha sido verdaderamente imparable, y con su estreno a nivel internacional ya ha conseguido superar los 555 millones de dólares con su recaudación mundial.

Está cantado que Tanjiro va a seguir haciendo caja y sumando y sumando millones cada semana. Aunque ojo, que en Japón se acaba de estrenar la película de Chainsaw Man' y le ha quitado el trono durante un ratito.

Guerra de demonios

La película del Arco de Reze llegó a los cines japoneses el 19 de septiembre y ha tenido un estreno bastante positivo. Porque, como reportan desde Oricon News, en su primer fin de semana ha llegado a acumular 1,25 mil millones de yenes (7,17 millones de euros) con más de 807 mil entradas vendidas.

Se estima que ha superado con creces la taquilla proyectada y, lo más importante, 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' ha llegado hasta el primer puesto de la taquilla. Con su regreso, Denji se ha convertido en el Nº1 de la taquilla, superando a Tanjiro Kamado y los cazadores de 'Kimetsu no Yaiba'.

Hay que tener en cuenta que la película de 'Chainsaw Man' era un evento muy, muy esperado por los fans, que llevan esperando la continuación del anime desde 2022.... Y si una película de anime tenía que destronar a 'Kimetsu no Yaiba', iba a ser esta.

Ahora bien, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' llevaba ya nueve semanas dominado el primer puesto de la taquilla japonesa, pero aún así solamente este fin de semana consiguió atraer a 390 espectadores y embolsarse 645 millones de yenes (3,7 millones de euros). Habrá que ver sí Reze y 'Chainsaw Man' tienen el mismo fuelle o se convierten en un evento puntual de unos pocos fines de semana, porque esto va a ser una carrera de fondo.

Mientras tanto, no tendremos que esperar demasiado para verla en España: 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' se estrena en nuestros cines el próximo 31 de octubre. Y si no tenemos muy fresco el anime después de tanto tiempo, en Crunchyroll tenemos un par de películas recopilatorias para recordarnos los momentos más importantes de la historia de Denji hasta ahora.

En Espinof | Si te quedaste sin series, aquí van 6 imprescindibles animes largos que ver en streaming para engancharte durante meses

En Espinof | El porno vende más que el anime: la parodia calentorra de 'Chainsaw Man' habría tenido más éxito que la serie de MAPPA