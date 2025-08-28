Si aún no estamos preparados para el Arco de Reze de 'Chainsaw Man', Crunchyroll nos pone un poco más fácil el repaso del anime con dos películas

Ha costado, pero el anime de 'Chainsaw Man' por fin regresa este año con una película que adaptará el Arco de Reze. El estreno en Japón llega en unos días, y en España podemos esperar su estreno para el próximo 31 de octubre... aunque claro, ya han pasado unos añitos desde el estreno de la la primera temporada del anime e igual no lo tenemos todo tan fresco.

Toca ponernos al día

Así que para ir refrescando la historia este próximo septiembre se estrenarán dos películas recopilatorias en Japón directamente en cines. Pero como nos pilla un poco lejos, en Crunchyroll nos lo ponen un poco más fácil y ya han confirmado que 'Chainsaw Man – The Compilation: Part I' y 'Chainsaw Man – The Compilation: Part II' se podrán ver directamente en la plataforma de streaming.

Por ahora no se ha confirmado la fecha de estreno definitiva, pero teniendo en cuenta que estas películas recopilatorias se estrenan en Japón el 5 de septiembre no se harán demasiado de rogar. Por ahora desde Crunchyroll prometen "Chainsaw Man – The Compilation estará disponible exclusivamente en la plataforma este septiembre", así que habrá que estar pendiente del día concreto.

Aunque ojo, estas películas no son nuevo contenido como 'El Arco de Reze', sino dos películas que resumen la primera temporada de 'Chainsaw Man' para centrarnos en las partes más importantes de la historia de Denji.

Además de estas dos películas recopilatorias, también se estrenará el nuevo anime 'Chainsaw Days'. De este anime podemos esperar un tono bastante más ligero y de humor, ya que adaptará los episodios extras del manga de Tatsuki Fujimoto. Normalmente de una sola página, y centrado más en gags cómicos que no encajaban de manera orgánica en un capítulo normal del anime.

Así que ya entramos prácticamente en tiempo de descuento de cara al estreno de 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', que (esta sí que sí) llegará directamente a cines.

