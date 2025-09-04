'Chainsaw Man' no consiguió engancharme, pero creo que lo nuevo de Tatsuki Fujimoto puede ser uno de los animes más intrigantes del año

En apenas unas semanas regresa 'Chainsaw Man' con una nueva película que continuará el anime. Pero si somos fans de su creador Tatsuki Fujimoto, no es lo único que se nos viene encima: también hay en marcha una serie de anime para adaptar sus colecciones cortas. Y la verdad es que creo que pinta tremenda y ya me ha despertado más interés que el Arco de Reze.

Muchas manos, una cabeza

Me duele admitir que la primera temporada de 'Chainsaw Man' me dejó bastante desinflada, aunque no culpo necesariamente a la historia sino a un ritmo bastante regulero en la narración por parte de MAPPA. Aún así, me he reconciliado del todo con Fujimoto gracias a la desgarradora 'Look Back', y el nuevo anime basado en sus one-shots me parece un proyecto interesantísimo.

Se trata de 'Tatsuki Fujimoto 17-26', una antología que adaptará sus colecciones de historias autoconclusivas '17-21' y '22-26'. Ya se ha dejado ver un frenético tráiler con una pinta tremenda, y también sabemos que la antología se podrá ver en Amazon Prime Video a partir del próximo 8 de noviembre.

Estos nombres hacen referencia a la edad que Fujimoto tenía cuando trabajo en estas historias, con lo que además es una oportunidad perfecta para ver cómo ha evolucionado como creador y mangaka y nos puede ofrecer un retrato muy interesante de su carrera. Porque aunque 'Chainsaw Man' ya sea uno de los mangas más reputados del momento, creo que donde de verdad brilla Fujimoto es en estas historias cortas, como demostró ya con 'Look Back'.

'Tatsuki Fujimoto 17-26' incluirá un total de ocho cortos, pero lo que me parece más curioso de la antología es que cada episodio estará dirigido por un equipo diferente, con seis estudios de anime participando en el proyecto con estilos muy variados.

Episodio 1 : Una pareja de gallinas cacareando seguía pateando en el patio de la escuela . Con dirección de Seishiro Nagaya y animado por ZEXCS, quienes próximamente se harán cargo de 'Akane-banashi'.

: . Con dirección de Seishiro Nagaya y animado por ZEXCS, quienes próximamente se harán cargo de 'Akane-banashi'. Episodio 2 : Sasaki detuvo una bala . Con dirección de Nobukage Kimura y animado desde Lapin Track, el estudio detrás de 'Wotakoi'.

: . Con dirección de Nobukage Kimura y animado desde Lapin Track, el estudio detrás de 'Wotakoi'. Episodio 3 : El amor es ciego . Con dirección de Nobuyuki Takeuchi y animado también desde Lapin Track.

: . Con dirección de Nobuyuki Takeuchi y animado también desde Lapin Track. Episodio 4: Shikaku. Con dirección de Naoya Ando y animado desde GRAPH77.

Episodio 5 : Rapsodia de sirena . Con dirección de Tetsuaki Watanabe y animado desde 100Studio, quienes se encargaron de 'Quality Assurance in Another World'.

: . Con dirección de Tetsuaki Watanabe y animado desde 100Studio, quienes se encargaron de 'Quality Assurance in Another World'. Episodio 6 : Síndrome de despertar como chica . Con dirección de Kazuaki Terasawa y animado desde Studio Kafka.

: . Con dirección de Kazuaki Terasawa y animado desde Studio Kafka. Episodio 7 : Nayuta de la profecía. Con dirección de Tetsuaki Watanabe y animado desde 100Studio.

: Nayuta de la profecía. Con dirección de Tetsuaki Watanabe y animado desde 100Studio. Episodio 8: Hermanas. Con dirección de Osamu Honma y animado desde P.A. WORKS, el estudio de 'Skip to Loafer' y 'Buddy Daddies'.

Si esta antología de Tatsuki Fujimoto funciona bien, además podría dar el pistoletazo de salida a más animes con este formato. Porque, obviamente, normalmente las adaptaciones a anime se suelen centrar en obras más largas y las historias cortas de grandes autores se quedan muy olvidadas, en comparación.

Recientemente tuvimos 'Monsters' de Eiichiro Oda saltando a anime como un corto, pero todavía quedan más relatos cortos del autor de 'One Piece' que también podrían ser recogidas en un formato similar. Incluso los relatos de terror de Junji Ito, que no suelen tener suerte como serie de anime, podrían encajar de miedo en una antología de este tipo con diferentes estudios dándole más mimo a cada historia.

Así que este año tendremos partida doble de Fujimoto. El Arco de Reze de 'Chainsaw Man' promete ser espectacular, pero creo que 'Tatsuki Fujimoto 17-26' puede ser el anime que realmente marque la diferencia.

En Espinof | Aquí van 5 encantadores animes si te gustan los gatos, y dónde los puedes ver en streaming para que no te falte tu dosis de michis

En Espinof | Los 30 mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming