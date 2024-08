Aquí van 5 encantadores animes si te gustan los gatos, y dónde los puedes ver en streaming para que no te falte tu dosis de michis

Los gatos y el anime son una combinación perfecta, y los creadores lo saben. Así que si somos de mininos tenemos para rato con muchas fantásticas series y películas de animación japonesas que podemos ver en streaming.

Desde clásicos de Studio Ghibli, gatos que te hacen la comida, gatos que te hacen arrumacos... Y otros que no tienen tan buena baba pero les queremos igual. ¡Que vivan los michis!

Amor de gata

'Amor de gata' es una película original de Netflix nos trae una comedia romántica adolescente un poco peculiar. Miyo es muy introvertida y está perdidamente enamorada de Kento, pero nunca consigue hablar con él.

Sin embargo, Miyo tiene una máscara mágica con la que se convierte en una preciosa gatita blanca. En su forma de gata, Kento la presta toda su atención y por fin consigue estar cerca de él, así que Miyo pronto se encuentra con un dilema gordísimo sobre cómo llevar la situación.

Disponible en Netflix

Nicky, la aprendiz de bruja

Los gatos y las brujas también son inseparables, como ya nos demostró Hayao Miyazaki con su 'Nicky, la aprendiz de bruja'. Es una de las películas más infravaloradas de Studio Ghibli, pero está llena de ternura, una animación preciosa y nos deja una ristra buenísima de lecciones para nuestro día a día.

Nicky es una bruja adolescente que debe empezar su peregrinaje fuera de su hogar. Así que con su gato y su escoba se asienta en un pueblecito costero, donde empieza a utilizar sus poderes para montar un negocio de mensajería.

Disponible en Netflix

The Masterful Cat is Depressed Again Today

A todos nos gusta llegar a casa y que las tareas estén hechas, y Saku tiene esa suerte. Aunque quien le limpia y le hace comidita rica y sana es Yukichi, un gato gigantesco y un poco gruñón que vive con ella.

'The Masterful Cat is Depressed Again Today' juega mucho con los contrastes entre Saku, que es un auténtico desastre, y Yukichi, que intenta cuidarla lo mejor que puede. Es divertida y tierna, sin demasiadas pretensiones, pero perfecta para pasar un buen rato.

Disponible en Crunchyroll.

Suzume

El gato de 'Suzume' también es imprescindible (y eso que la trae de cabeza durante gran parte de la historia). La película de Makoto Shinkai es una aventura emocionante a lo largo y ancho de Japón, que lidia con la madurez, el duelo y que además tiene unos visuales de aúpa.

Suzume es una adolescente que un día conoce a un joven que busca una puerta abandonada. Ella misma termina encontrando esa puerta, pero cuando la abre empiezan a ocurrir desastres naturales por el país. Así que decide emprender un viaje para cerrar todas las puertas que pueda y evitar que se repita una tragedia que ya ocurrió hace un siglo.

Disponible en Crunchyroll y Netflix

She and Her Cat - Everything Flows-

Y dejando atrás las grandes aventuras y dramas adolescentes llegamos a 'She and Her Cat- Everything Flows' - que en su momento también surgió de la mano de Makoto Shinkai como un pequeño corto y luego se convirtió en una miniserie encantadora.

Es la historia de Chobi, un gato al que un día encuentra una chica y se lo lleva a casa. Durante un año vamos viendo la vida diaria de Chobi y su humana desde el punto de vista del gato, que se enamora profundamente de Ella por su amabilidad y el cariño con el que le cuida.

Disponible en Crunchyroll

