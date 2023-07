El anime con una oficinista desastrosa que comparte piso con un gato muy apañado: 'La extraña pareja' que todos necesitamos para arreglarnos la vida (y que se deja ver muy bien)

Esta temporada de anime de verano tiene algo para todos los gustos, da igual que queramos zombies con 'Zom 100', la acción y fantasía oscura de 'Jujutsu Kaisen', o un drama romántico de época con 'My Happy Marriage'.

Hay de todo, y aunque igual han sonado menos también se estrenan animes de comedia y slice of life para ver algo tranquilito y sencillo. Y en algunos momentos, casi querríamos vivir con uno de los protagonistas de 'The Masterful Cat is Depressed Again Today' para que también nos arregle la vida.

El gato que todas querríamos

El anime de 'The Masterful Cat Is Depressed Again Today ' se acaba de estrenar y podemos seguirlo semana a semana en Crunchyroll. El manga de Hitsuji Yamada en el que se basa lleva publicándose desde 2018 y cuenta con 7 volúmenes para contarnos la vida de Saku y su gato.

Ella es una oficinista muy trabajadora pero que es un desastre en su día a día: no tiene cuidado con nada, bebe más de la cuenta y eso de limpiar y comer sano no lo lleva muy bien. Por suerte vive con un gato gigantesco (bastante más grande que ella) que todo lo que tiene de estoico lo tiene de aplicado.

Así que mientras ella se gana el pan, Yukichi se dedica a cuidar de la casa, aprender nuevas recetas, buscar los mejores cupones para el supermercado, y procurar que Saku lleve una dieta equilibrada.

Por ahora el anime nos ha ido mostrando la complicada (y curiosa) relación entre una chica y su gato, y cómo es su día a día. Yukichi parece no estar muy contento teniendo que cuidar de Saku, pero gran parte del segundo capítulo explora su pasado y cómo terminaron viviendo junto, dándole más capitas extra a la situación.

Es un anime muy tierno, especialmente en los momentos más calmaditos en los que simplemente ves cómo se preocupan el uno por el otro. Y, sobre todo, entretenido. Muy en la línea de 'De yakuza amo de casa', con un protagonista fuera de lo común pero que se aplica al máximo en sus quereseres y que ya te quedas a ver simplemente por ver qué se va a sacar el gato gigante de la manga para la próxima comida.

'The Masterful Cat Is Depressed Again Today' funciona a base de gags cortos que intercalan la vida de Saku en la oficina (y que van adelantando un posible romance un poco complicado) con la de Yukichi en casita. Gran parte del humor de la serie se apoya en la situación tan ridícula que viven los dos protagonistas y este cambio de roles con una humana siendo cuidada por su gato con esta extraña pareja que forman.

Y, sorprendentemente, 'The Masterful Cat Is Depressed Again Today ' cuenta con una animación bastante bien cuidada para ser un anime de humor sencillo Es posible que la gracia y la novedad se le pase pronto, pero si continúan explorando tan bien la relación de Saku y Yukichi, tenemos por delante un anime bastante tierno y perfecto para relajarnos un rato.

