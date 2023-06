Los mejores animes de verano 2023: Dónde y cuándo llegan 'Jujutsu Kaisen', 'Bleach', 'Baki Hanma' y los estrenos veraniegos más esperados

Ya tenemos el verano prácticamente encima, y en cuanto empiece julio arrancamos con una nueva temporada de anime. Este año está viniendo fuerte con los estrenos y si parecía que la cosa se iba a relajar "en vacaciones"... Íbamos un poquito desencaminados.

Estos meses regresan algunas de las series de anime más esperadas con nuevos capítulos, pero también se han colado en la lista algunas novedades muy prometedoras (y también bastante chocantes).

'Horimiya: The Missing Pieces'

Puede que el anime de 'Horimiya' ya esté bien cerrado, pero si nos hemos quedado con ganas de más este spin-off se encargará de adaptar pequeñas historias y momentos del manga que se quedaron fuera de la serie original. Un poco como 'Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage' ha ido ampliando un poquito más y recoger más contenido canon que no vimos por tiempo y estructura.

'Horimiya: The Missing Pieces' se estrena el 1 de julio en Crunchyroll.

'Atelier Ryza'

Esta temporada también habrá adaptaciones de videojuegos, y le toca el turno a 'Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout', que se estrena el 1 de julio. Crunchyroll ya ha fichado otros animes de videojuegos como 'Legend of Mana' y el de 'NieR: Automata' y también se ha agenciado 'Atelier Ryza'.

La trama sigue a Ryza y sus amigos, quienes son rescatados del ataque de un monstruo por un poderoso alquimista y su guardaespaldas y consiguen convencerles para que les tomen como aprendices.

'Jobless Reincarnation' - Temporada 2

El 2 de julio llega a Crunchyroll la segunda temporada de 'Jobless Reincarnation' ('Mushoku Tensei'). La trama sigue a un fracasado de 34 años que tras ser expulsado de casa y darse cuenta de que ha desperdiciado su vida, es atropellado por un camión.

La buena noticia es que renace como un bebé en un mundo de espada y brujería, y decide que no va a desperdiciar esta segunda oportunidad.

'Malevolent Spiritis: Monogatari' - Temporada 2

'Monogatari' se estrenó el enero pasado y nos dejó con la historia a medias tras el final de su primera parte, pero el 3 de julio continuamos con este anime de fantasía a través de Crunchyroll.

La trama se ambienta en un mundo donde los espíritus puede poseer objetos antiguos cuando cruzan al mundo humano, con lo que se convierten en tsukumogami. El clan Saenome se encarga de enviarlos pacíficamente de vuelta a su mundo, pero Kunato Hyuoma no siente el mismo aprecio por estos seres y su abuelo teme que su ira cause un gran desastre.

'The Girl I Like Forgot Her Glasses'

Este es uno de esos animes que ya parecen que te lo cuentan todo con el título, pero tiene potencial para ser una de las comedias románticas estrella de la temporada de verano. 'The Girl I like Forgot Her Classes' llega el 4 de julio y podremos verla a través de Crunchyroll.

La historia sigue a Komura, un chico de secundaria muy tímido que está perdido por Mie, la chica que se sienta a su lado. Y cada vez que Mie pierde sus gafas, Komura intenta ayudarla con todo lo que puede aunque esté a dos pasos de un infarto.

'My Happy Marriage'

'My Happy Marriage' es la historia de Miyo Samori, quien ha sido explotada por su familia y se ha resignado a ser infeliz. Cuando le llega el turno de casarse, la prometen a un comandante muy frío y con una fama terrible, pero pronto descubre que su marido no es el monstruo que ella esperaba.

Este drama de época romántico se estrena el 5 de julio directamente en Netflix.

'Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon'

Este tiene que ser uno de los animes más raros que llegan esta temporada, simplemente por su planteamiento. En otro giro loquísimo al género isekai, tenemos a un protagonista que tras morir se ha reencarnado en una máquina expendedora en un mundo de fantasía... Y aunque no puede hablar ni moverse, puede ver y oír todo lo que le rodea.

'Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon' llega a Crunchyroll el próximo 5 de julio.

'Rurouni Kenshin'

'Rurouni Kenshin' ya tuvo un anime allá por 1996, pero ahora regresa con una nueva oportunidad para adaptar el manga al completo y de una manera más fiel. Aunque tendrá sesiones anticipadas unos días antes, se estrenará el próximo 6 de julio.

La trama se centra en Kenshin Himura, un espadachín vagabundo que un día salva la vida de la joven Kaoru Kamiya. Kaoru le ofrece alojamiento en su dojo, pero a pesar de su nueva vida tranquila Kenshin no puede escapar del todo de su pasado.

'Jujutsu Kaisen' - Temporada 2

El 6 de julio llega la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen', que sin duda es uno de los bombazos que esperamos en verano. La trama del anime se centra en Yūji Itadori, quien accidentalmente se convierte en el huésped de una poderosa maldición y debe acudir a una escuela de hechicería para aprender a controlar sus poderes.

Esta temporada nos lleva unos años atrás para explorar el pasado de su profesor Satoru Gojo, y un incidente que marcó su relación con uno de los grandes villanos de la serie, Suguro Geto. Ya que Crunchyroll emitió la primera temporada de 'Jujutsu Kaisen' y también distribuyó su película, sería muy raro si ahora el anime cambia de plataforma...

'Aristocracia campesina'

Antes de arrasar con 'Fullmetal Alchemist', la mangaka Hiromu Arakawa trabajó durante muchos años en una granja lechera en Hokkaido. Además de coger inspiración para sus mangas (y su propio avatar), Arakawa también dibujó 'Aristocracia campesina', una autobiografía en la que habla de sus experiencias durante este tiempo. El anime se estrena el 7 de julio, pero aún estamos pendientes de la distribución internacional.

'The Masterful Cat is Depressed Again'

El 8 de julio arranca en Crunchyroll 'The Masterful Cat is Depressed Again Today', y también promete ser una comedia bastante peculiar.

La historia sigue a Saku, que recoge a un gato callejero sin sospechar que se iba a convertir en un compañero de piso en toda regla. Yukichi es en realidad un gato gigante que cocina, limpia y no se pierde las mejores ofertas del supermercado.

'Rent a Girlfriend' - Temporada 3

Dentro de las series que continúan tenemos 'Rent a Girlfriend', que estrena su tercera temporada este verano y a partir del 7 de julio también la tendremos en Crunchyroll en simulcast.

Kazuya Kinoshita es un estudiante universitario que nunca ha tenido éxito con las mujeres. Así que su nueva táctica es contratar los servicios de una chica guapísima para que se haga pasar por su novia, pero pronto empiezan a surgir sentimientos reales entre los dos.

'Bleach: Thousand Year Blood War' - Temporada 2

Lo nuevo de 'Bleach' llega ya mismo con nuevos capítulos para continuar adaptando el manga de Tite Kubo del todo. Es el arco final de la historia que sigue al adolescente Ichigo Kurosaki, quien se convirtió accidentalmente un shinigami cuando Rukia Kuchiki le transfirió temporalmente sus poderes... con lo que terminó envuelto de lleno con la Sociedad de Almas.

El 8 de julio se estrena la segunda parte de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' en Disney+, y esta vez sí que podremos seguir los capítulos semana a semana en simulcast.

'Zom 100: Bucket List of the Dead'

Ya tiene en marcha una película que también se estrena este verano, pero el 9 de julio arranca el anime de 'Zom 100'. Después de pasar años desperdiciando su vida como oficinista, Akira Tendo no tiene ganas de nada. Pero cuando un apocalipsis zombie explota en su ciudad, Akira vuelve a encontrar la chispa que le faltaba y decide cumplir su larguísima lista de deseos antes de morir inevitablemente (y convertirse en zombie).

En principio Netflix emitirá en simulcast el anime en algunos países, pero aún está por confirmar si también podremos verlo desde España o terminará en otra plataforma.

'Record of Ragnarok' - Temporada 2 Parte 2

La segunda temporada de 'Record of Ragnarok' nos ha llegado en fascículos y se ha retrasado un poco más de lo que esperábamos. Aunque parecía que se iban para abril, los episodios 11 a 15 de la Parte 2 se podrán ver en Netflix a partir del 12 de julio.

El anime se centra en un torneo muy especial en el que se decide el futuro de la humanidad porque tras un milenio de desastres, los dioses deciden que los humanos no merecen más oportunidades. En el 'Ragnarok' se enfrentarán un grupo de humanos notables de la historia contra poderosísimos dioses de diferentes panteones, y solo si ganan el mayor número de combates habrán salvado a toda su especie.

'Saint Cecilia and Pastor Lawrence'

Igual una santa y un sacerdote no son la primera pareja en la que pensamos como protagonistas de una comedia romántica, pero es lo que nos depara 'Saint Cecilia and Pastor Lawrence'. Santa Cecilia es completamente adorada en su pueblo, pero en realidad es un completo desastre y un pozo de ansiedad que solo consigue cumplir con sus obligaciones gracias a la ayuda del párroco Lawrence.

El nuevo anime del estudio de 'Oshi no Ko' se estrena en Japón el próximo 12 de julio, y podremos seguirlo a través de Crunchyroll.

'Bungo Stray Dogs' - Temporada 5

'Bungo Stray Dogs' es otra serie que se hizo bastante de rogar, pero que este año ha vuelto fuerte y con doblete. Apenas había terminado la emisión de su cuarta temporada, que se confirmó que la quinta estaba en marcha. El anime de detectives regresa el 12 de julio, y viendo la trayectoria del anime es muy posible que lo podamos seguir en Crunchyroll.

La trama sigue a sigue a Nakajima Atsushi, un húerfano sin hogar que un día conoce a dos hombres muy extraños: Dazai Osamu y Kunikida Doppo. Los dos forman parte de un grupo de detectives muy especial, y resuelven casos en los que la policía no se quiere involucrar.

'The Devil is a Part-Timer' - Temporada 3

'The Devil is a Part-Timer' nos da un giro muy curioso al género de animes isekai, con un protagonista de otro mundo que termina en el nuestro. En este caso, es el mismísimo Rey Satán, que tras perder en un combate desastroso termina en el Tokio actual sin habilidades ni poderes que le sirvan de nada. Así que para llegar a fin de mes, empieza trabajar en un restaurante de comida rápida.

La tercera temporada del anime se estrena el 13 de julio, y también es otra serie que podremos ver en Crunchyroll.

'The Quintessential Quintuplets~'

Tras la última temporada del anime y la película, estaba todo el pescado vendido con 'The Quintessential Quintuplets', pero tenemos un especial de anime a la vista.

Este especial será un poco más largo que un capítulo normal y se estrena en Japón el próximo 14 de julio. Está por confirmar, pero Crunchyroll ha llevado el anime y su película y es muy posible que también emita el especial, que promete "una comedia romántica de quintillizas con 500% de ternura"

'Link Click'

'Link Click' ha sido uno de los donghua (anime chino) que mejor ha calado recientemente. La segunda temporada ya está en marcha y se estrena el próximo 14 de julio en Bilibili, aunque a nivel internacional Crunchyroll se encargará de distribuirla dentro de su parrilla veraniega.

La serie sigue a Cheng Xiaoshi y Lu Guang, quienes regentan un estudio de fotografía con unos servicios muy especiales. Gracias a una fotografía proporcionada por el cliente, pueden viajar en el tiempo y asumir la identidad del fotografo para encontrar aquello que su cliente necesite del pasado.

'Baki Hanma' - Temporada 2

Este verano 'Baki Hanma' regresa a Netflix con su segunda temporada y nuevos rivales poderosísimos que prometen combates con guantazos como panes. Eso sí, esta temporada vendrá dividida en dos partes para adaptar tres arcos concretos del manga: la primera tanda de capítulos se estrena el 26 de julio y la segunda el 24 de agosto.

La historia sigue a Baki Hanma, quien se somete a todo tipo de entrenamientos imposibles y rivales poderosísimos con un objetivo concreto: poder superar a su padre, el hombre más fuerte del mundo.

'Bastard!! - Heavy Metal, Dark Fantasy' - Temporada 2

Netflix se ha estado guardando sus estrenos de anime para verano, porque viene la parrilla bien calentita de acción sin límites. El 31 de julio también regresa 'Bastard!! - Heavy Metal, Dark Fantasy' con una segunda temporada para retomar la historia tras el tremendo cliffhanger con el que nos dejó el anime.

'Bastard!!' se ambienta en un mundo de fantasía oscura inspirado por los juegos de rol y el heavy metal más potente de los años 80. La trama sigue a Dark Schneider, un hechicero megalómano cuya alma fue encerrada en el cuerpo de un niño y ahora es la única esperanza para salvar el reino de Metallicana de sus invasores.

'The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo' - Parte 2

'The Seven Deadly Sins' fue uno de los primerísimos animes por los que apostó Netflix, y tras el final de la serie ahora se han atrevido con una película secuela dividida en dos partes. El primer "capítulo" de 'El rencor de Edimburgo' se estrenó el diciembre pasado, y podemos esperar el final para agosto de 2023, aunque aún está por concretar el día.

'The Seven Deadly Sins: Grudge of Edimburgh' es una historia original centrada en Tristan, el hijo de Meliodas y Elizabeth. Para poder controlar sus poderes y salvar la vida de su madre, Tristan viaja a Edimburgo para encontrar a Dearthpierce, quien una vez perteneció a los Caballeros Sagrados del reino.

'Kengan Ashura' - Temporada 2

Quizás se ha quedado un poco eclipsada por el furor excesivo de 'Baki', pero 'Kengan Ashura' regresa ya mismo con más acción de artes marciales. Su segunda temporada ya está en marcha y podremos verla en Netflix en septiembre de 2023, aunque todavía hay que refinar con el día de estreno.

No queda demasiado del manga por adaptar, así que es muy posible que con esto se cierre por completo la historia. La trama sigue a Tokita "Ashura" Ohma, un luchador que descubre un submundo donde los grandes empresarios y millonarios resuelven sus disputas con combates clandestinos.

