Prometedor tráiler de 'The Seven Deadly Sins: Grudge of Edimburgh' para Netflix: la película de anime presenta un nuevo avance lleno de magia y por fin tiene fecha de estreno

'The Seven Deadly Sins' fue uno de los primerísimos animes que se pudieron ver en Netflix en su momento, y aunque la serie se cerró el año pasado tras cinco temporadas la plataforma todavía no está lista para despedirse del todo de la franquicia. Así que está en marcha 'The Seven Deadly Sins: Grudge of Edimburgh', una historia original dividida en dos películas que servirá de secuela a las serie original.

Nuevas aventuras en Edimburgo

De hecho, 'The Seven Deadly Sins' tiene su secuela oficial de la mano del propio creador Nakaba Suzuki con 'Four Knights of the Apocalypse', que también tendrá su propia serie de anime. Pero mientras llegamos a ese punto, 'The Grudge of Edimburgh' servirá para que retomemos el contacto con el mundo gracias a Tristan, el hijo de Meliodas y Elizabeth.

En esta historia completamente original, Tristan necesita aprender a controlar sus poderes, ya que ha heredado tanto los poderes curativos de las diosas como los poderes del clan demonio. Cuando la vida de su madre Elizabeth corre peligro, Tristan viaja a Edimburgo para encontrar a Dearthpierce, quien una vez perteneció a los Caballeros Sagrados del reino.

Hasta habíamos visto algunos pequeños avances, pero por ahora este es el tráiler más completo que se ha dejado ver de la película y también nos da un mejor vistazo a su animación CGI, que tiene un aspecto más pulido y prometedor de lo que parecía, aunque la expresividad de los personajes sigue un poco limitada..

Junto con el tráiler final también se ha terminado de afinar la fecha de estreno de la película, con lo que ya es seguro que la primera parte de 'The Seven Deadly Sins: Grudge of Edimburgh' se estrena el próximo 20 de diciembre. Todavía no se ha concretado nada sobre su continuación, pero es muy posible que se estrene durante 2023.