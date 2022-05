'Four Knights of the Apocalypse' tendrá anime: la secuela de 'The Seven Deadly Sins' continuará la historia con nuevos protagonistas

'The Seven Deadly Sins' ('Nanatsu no Taizai') fue una de las primeras incursiones de Netflix en el mundo del anime y una de las series que se han sabido mantener entre lo más visto de la plataforma de streaming durante años. Aunque la historia principal se cerró hace años, la trama tiene mucho que avanzar y ya se ha confirmado que la secuela de la serie principal también tendrá su propia adaptación a anime.

Una película y un nuevo anime por delante

El manga de Nakaba Suzuki 'Four Knights of the Apocalypse' ('Mokushiroku no Yonkishi') comenzó a publicarse hace apenas un año con la tarea de continuar la historia tras el final de 'The Seven Deadly Sins'. La secuela se sitúa varios años después y esta vez el protagonista es un chico llamado Percival, quien descubre que su destino es formar parte de un grupo de cuatro caballeros. Hasta aquí todo bien, pero según una profecía estos caballeros algún día destruirán el mundo.

Con siete volúmenes de material a sus espaldas, se acaba de confirmar que 'Four Knights of the Apocalypse' también tendrá su propia adaptación a anime. Por ahora no se han revelado más detalles como el estudio de anime o una posible ventana de estreno, así que como pronto tendremos que esperar a 2023. Como Netflix ya distribuyó el primer anime, es muy posible que también quiera hacerse con los derechos internacionales para su secuela.

Mientras llegan más noticias de 'Four Knights of the Apocalypse', lo que sí que sabemos con seguridad es que el anime principal tiene varias secuelas en marcha y la primera en emitirse será 'The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh'. La historia estará dividida en dos películas que llegarán directamente a Netflix y que sigue a Tristan, el hijo de Meliodas y Elizabeth, los protagonistas de 'The Seven Deadly Sins'.

Tristan ha heredado el poder de las diosas y puede curar con ellos, pero no puede controlar del todo sus poderes del clan demonio y acaba hiriendo a quienes tiene a su alrededor. Para proteger a su familia, Tristan decide viajar al Castillo de Edimburgo.

Tampoco se ha concretado una fecha de estreno para 'The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh',** pero en principio se espera que al menos la primera parte llegue durante 2022**. También parece que las películas de anime servirán de enlace con la serie nueva, así que toca estar muy atentos para ver si vamos teniendo más detalles.