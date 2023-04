Si te gustan los salseos palaciegos de 'Los Bridgerton', es el anime perfecto: una chica se reencarna dentro de su libro favorito y debe evitar morir de nuevo

Vivir dentro de un anime isekai es peligroso. Más que nada porque tienes todas las papeletas para empezar tu aventura muriendo de una manera horrible cayendo desde una gran altura o siendo atropellado por un camión. Lo bueno es que el siguiente paso es reencarnarte en un mundo diferente, y convertirte en un gran héroe de acción o vivir una aventura mágica.

Algo más o menos así le pasa a la protagonista de 'Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion'. Cuando Rinko Hanasaki por fin ha sido admitida en la universidad, y justo cuando recibe la noticia es empujada al vacío desde una azotea. Para su sorpresa se ha reencarnado en Raeliana McMillan, un personaje secundario de una novela.... pero uno de los "plot points" principales de la historia es que Raeliana es asesinada, y nuestra protagonista no va a pasar por ese aro dos veces.

Entre conspiraciones y bailes de salón

Raeliana se acostumbra muy rápido a su nueva vida como la hija mayor de los McMillan, una familia de nuevos ricos, y se sumerge de lleno en este drama de época que ahora está protagonizando en primera persona. La novela en la que le ha tocado en suerte existir está llena de complejas conspiraciones políticas e intrigas palaciegas, pero por suerte la protagonista anteriormente conocida como Rinko se las conoce al dedillo y está dispuesta a usarlas a su favor.

Para evitar morir de nuevo, Raeliana chantajea al duque Noah Voltaire Wynknight para convertirse en su prometida y librarse de su futuro asesino. Y como consecuencia, termina viviendo en casa del duque y metida en una bola de nieve todavía mayor.

'Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion' se ha estrenado este mes en Crunchyroll y ya nos está presentando todo tipo de intrigas, no solo con el misterio del doble asesinatos de Raeliana si no también con las tensiones políticas con las que venía la historia de base. Por ahora el anime es un baile de máscaras llena de etiquetas y reglas, y si es una de las cosas que nos gusta de un buen drama de época, 'Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion' tiene todos los elementos que buscamos.

Obviamente, y si ya llevamos varios romances de este tipo, sabemos por qué derroteros va a ir la relación entre Raeliana y el duque, pero por ahora la serie ha presentado muy bien a los personajes con una dinámica de tira y afloja entre los dos con una partida en la que ninguno quiere revelar sus cartas del todo.

Una de las cosas que se agradece mucho de ''Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion' es cómo subvierte los tropos de animes isekais liderados por personajes femeninos, porque en este caso la protagonista no se ha reencarnado en la mala de la historia. Es un personaje gentil y positivo que no reniega de su feminidad, aunque tampoco se corta un pelo para manipular a quien le haga falta para salvar el pellejo.

Ahora, en cuanto a la animación, quizás es el apartado donde la serie cojea más. Aunque tiene algunos planos con una iluminación y un acabado muy hermoso, en general es más una animación funcional que queda más resultona en los momentos en los que hace falta.

Pero al final, si nos ha enganchado el principio nos vamos a quedar a ver 'Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion' por el salseo, que sabemos dónde nos hemos metido.

