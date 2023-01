'Record of Ragnarok' es un gran espectáculo, pero la animación de la temporada 2 sigue sin estar a la altura de su épico torneo

La semana pasada tocó 'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro', y esta semana Netflix continúa con sus estrenos de anime lanzando la segunda temporada de 'Record of Ragnarok'.

El anime sobre el espectacular torneo entre dioses y humanos fue uno de los más vistos de 2021, y todavía nos quedan unos cuantos combates frenéticos por delante. Porque cada mil años, los dioses deciden si la humanidad merece seguir viviendo y en esta ocasión no ha pasado la criba... así que su última oportunidad se basa en que los humanos puedan vencer en siete de trece brutales duelos contra poderosísimos dioses.

Hagan sus apuestas

Para representar a los humanos hasta el momento hemos tenido a grandes héroes, con lo que la serie nos pegó una sorpresa al mostrar que el siguiente representante cambiaba de registro.

El siguiente combate del torneo ha cambiado las tornas a las que nos acostumbró la primera temporada al introducir a un dios bondadoso con Hércules y a un humano realmente despiadado con Jack el Destripador. Quizás esta segunda temporada ha ido cogiendo más chichilla porque nos introduce a personajes históricos y a dioses quizás un poco más conocidos, y es muy interesante ver como los creadores del manga Shinya Umemura, Takumi Fukui y Ajichika han pegado una vuelta a sus historias.

Al igual que anteriormente, en mitad de los combates tenemos varias secuencias de flashbacks centradas en cada combatiente. Los nuevos capítulos han tomado mejor ritmo a la hora de intercalar dramón y acción, de hecho si hasta ahora la estructura del torneo se podía hacer repetitiva el anime nos pega alguna sorpresa sin comprometer del todo su faceta de combates.

Buen inicio, pero descarrila

La verdad es que el primer combate de la serie es realmente espectacular, porque además nos salimos un poco de poderes a mamporrazos y poderes descomunales en favor de todavía más trucos sucios y conspiraciones. No solo eso, si no que además al introducir algunos elementos en CGI también se ha podido dar más dinamismo a muchas escenas.

Una de las mayores críticas hacia la primera temporada de 'Record of Ragnarok' era su animación, especialmente porque tiraba mucho de ese acabado de "diapositiva" que no siempre sienta bien a los animes. Si hablamos de una serie de comedia como 'De yakuza a amo de casa' puede quedar bastante resultón, pero en un anime de acción como 'Record of Ragnarok' no sienta tan bien.

Así que aunque empieza con buen pie, según avanza la temporada la calidad va decayendo y nos encontramos a que tenemos algunas secuencias más estáticas de nuevo. De hecho, esta segunda del anime llega dividida en dos partes, con los diez primeros capítulos ahora y los cinco siguientes más adelante, con lo que tampoco hay que mojarse mucho para decir que Graphinica quizás se ha quedado sin tiempo durante la producción.

Aún así, 'Record of Ragnarok' sigue siendo un buen entretenimiento y ha subido de nivel con todavía más drama y construyendo muy bien a sus personajes más allá de un simple anime de combates. Solo se echa en falta que ojalá la animación también hubiera podido subir de nivel.

