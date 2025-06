'The Beginning After the End' ha sido un pufo, pero ahora tiene una oportunidad de oro para redimirse: la temporada 2 del anime isekai ya está en marcha

Como 'Solo Leveling' se ha convertido en un fenómeno mundial, parece que se ha abierto del todo la veda para las adaptaciones de webtoon coreanos. Ahora bien, picar y encontrar oro no es tan fácil, y que se lo cuenten a 'The Beginning After the End'.

¿A la segunda va la vencida?

'The Beginning After the End' ('TBATE', para los amigos) ya lleva años siendo una auténtica sensación en internet. Es la historia de un viejo rey que, tras conseguirlo todo en la vida, muere en extrañas circunstancias y se reencarna como un bebé recién nacido en otro mundo. Aún así, el viejo rey conserva sus memorias de adulto, y utiliza sus conocimientos para aprender más sobre su nueva existencia y aprovechar al máximo esta segunda oportunidad.

El problema es que el anime de 'TBATE' no ha estado para nada a la altura de las expectativas de los fans, que incluso han llegado a pedir que se haga un remake de la serie. Para los que no éramos fans tampoco ha conseguido enganchar, pero ya se ha confirmado que la segunda temporada está en marcha.

Desde las redes sociales de Crunchyroll han anunciado que la segunda temporada de 'The Beginning After the End' se estrenará en 2026, e incluso han dejado ver una pequeñísima preview de lo que nos espera en el capítulo final de la primera temporada.

Uno de los elementos más criticados del anime ha sido la mala calidad de la animación, que pecaba de ser un festival de diapositivas demasiado a menudo, incluso en los momentos más emocionales. El ritmo tampoco ayudaba, pero si desde Studio A-Cat le echan un poco más de mimo y tiempo, sería la oportunidad perfecta para que el anime levante cabeza y se redima.

Aunque se ha confirmado la ventana de estreno para 2026, si en Studio A-Cat apuntasen a un estreno a finales de año quizás 'The Beginning After the End' aún tenga algo de espacio para remontar y coger algo de tracción... Aunque lo va a tener complicado para dejar atrás una primera impresión bastante nefasta.

