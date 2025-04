Los fans no están satisfechos con el anime de 'The Beginning After the End' y su creador tiene malas noticias para los que esperan un remake: "Rara vez podemos opinar"

Esta temporada de primavera de anime venían varias series muy prometedoras y una de ellas era 'The Beginning After the End', a la que muchas veían como un sucesor natural de 'Solo Leveling' al ser una nueva serie de anime salida de un webtoon coreano.

'TBATE' ya lleva años arrasando en internet con una magnética historia centrada en un viejo rey que se reencarna y aprende a vivir su segunda oportunidad. Pero los primeros capítulos del anime han decepcionado a los fans y va a costar recuperarse del golpe.

No se puede controlar todo

El anime lleva solo un puñado de episodios (tres, en el momento de escribir este artículo), pero los fans de 'The Beginning After the End' incluso han lanzado una petición con recogida de firmas para pedir que se rehaga la serie. El debate lleva ya unas cuantas semanas candente por la animación de 'TBATE', que es bastante inferior a lo que se esperaba y se apoya en imágenes estáticas y tira del "efecto diapositiva" demasiado a menudo.

Al final el tema ha llegado a tal punto que el autor original de 'The Beginning After the End' ha terminado interviniendo para hablar del anime. Y recalcar, una vez más, lo diferente que es la industria con el mundo de las novelas y los manhwas.

"La adaptación a anime ha sido una enorme experiencia de aprendizaje, colaborando en una industria con tanta gente diferente en Tapas, Studio A-Cat y Crunchyroll, quienes tienen su visión única de lo que debería ser el anime de TBATE", dijo TurtleMe en Reddit, como recogen en AnimeHunch. "Al final del día, siempre hay diferencias creativas, pero creo que todo el mundo viene a esto con sus mejores esfuerzos e intenciones."

"Lo que he aprendido en la industria del anime es que los creadores rara ve podemos opinar en los entresijos de la creación de un anime. Esto ha supuesto un nivel de maduración para mi, porque siempre estaba acostumbrado a tener el control con todo lo que tiene que ver con 'The Beginning After the End", continuó el autor. "Después de todo, soy el que escribe la novela, y con el comic superviso cada ronda. Pero cuando 'TBATE' tuvo la opción de saltar a anime, me di cuenta que habría millones de piezas antes de que empezase la producción. A veces los mejores productos son un amalgama de pasión, trabajo duro y suerte por parte de un equipo fuerte y dedicado".

TurtleMe continuó agradeciendo a los fans su apoyo y también lo mucho que se están preocupando por la adaptación a anime. El creador de 'TBATE' reconoce que no está en sus manos el poder solucionar el problema, aunque la verdad es que tampoco se moja demasiado para hablar de ello y tira más de optimismo para que las cosas mejoren en el futuro. Y, especialmente, en pedir a los fans que si de verdad aman el material original, apoyen el anime aunque haya salido regulinchi.

"Con todo lo que amas, ya sea tu mascota, tu historia o incluso tu hijo, cuando te cruzas con desafías, no deseas que desaparezca y tener otro intento. Lo apoyas en los momentos difíciles y le das un empujón para que pueda convertirse en algo que puedas celebrar con todos los problemas y pruebas a los que os habéis enfrentado juntos".

Así que si de verdad somos de los que esperamos que de repente tres grandes empresas vayan a cancelar un anime y volverlo a rehacer a gusto de los fans, el autor de 'The Beginning After the End' ya tiene bajo el brazo un buen cubo de agua fría y realidad.

En Espinof | Los mejores animes de 2024

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming