Dura menos de 5 horas y la tienes en Netflix: este anime nos da un épico torneo entre los los humanos más poderosos de la historia y un panteón de dioses legendarios

Netflix sigue inflando su catálogo de anime cada dos por tres, y ya tenemos series de sobra para montarnos maratones interminables. Este mismo mes llega la temporada 2 de 'Record of Ragnarok' ('Shūmatsu no Valkyrie') a la plataforma, así que si todavía nos tenemos que poner al día con la primera tanda de capítulos es el momento perfecto.

La primera temporada se estrenó en 2021 y cuenta con 12 capítulos animados por Graphinica que comienzan a adaptar el manga creado por Shinya Umemura y Takumi Fukui y dibujado por Ajichika.

Bienvenidos al Ragnarok

A la humanidad se les ha dado unos cuantos millones de años para probar su valía, y los dioses han decidido que es insalvable y que es mejor extinguir a todo el planeta. Antes de que se ponga en marcha el plan, la valquiria Brunhilde invoca el Ragnarok: un torneo donde los humanos tendrán una última oportunidad de salvarse.

Así se celebran trece duelos que enfrentan a los mejores de los dioses con varios humanos sobresalientes que han sido bendecidos con los poderes de las valquirias. Si los humanos consiguen salir victoriosos en siete de los duelos, toda la raza humana se habrá salvado.

'Record of Ragnarok' nos plantea una estructura muy sencilla, con la temporada dividida en varios pequeños arcos para desarrollar cada combate. El principal atractivo y foco es la acción, y por supuesto la sorpresa y el morbillo de ver qué contendientes vienen a continuación.

El lore de la serie es muy rico, mostrándonos a dioses de diferente panteones de una manera a la que quizás no estamos acostumbrados, con lo que terminamos con un reparto muy curioso en el que igual nos encontramos a Thor, Shiva, que a Adán, el primer humano.

Hay que decir que si no sois especialmente fans de la estructura de torneos, 'Record of Ragnarok' se puede hacer más larga que un día sin pan. Pero al fin y al cabo precisamente en este pozo nos hemos metido y lo que podemos esperar son duelos que se extienden durante varios capítulos, con cada contendiente dando lo mejor de sí mismo y una ristra de giros inesperados para sobrepasar las habilidades y estrategias del otro.

Ahora bien, no solo tenemos combate en sí mismo, si no que en cada duelo tenemos muy bien intercalados diferentes flashbacks que ayudan a presentarnos mejor el trasfondo de cada personaje. No es necesario que nos conozcamos la historia de cada héroe al dedillo, porque 'Record of Ragnarok' se encarga de darle su propio toque y reinventar su mitología, y nos muestra su "verdadera historia" a través de diferentes vistazos al pasado.

Entretenimiento puro y duro

A pesar que los duelos se pueden hacer un poco largos, el anime consigue mantener un buen equilibrio y ritmo en cada combate, sobre todo para mantener la sorpresa y el impacto de las habilidades de cada participante. Ahora bien, la animación es quizás el frente en el que más cojea la serie, sobre todo si comparamos el acabado con el dibujo original de Ajichika.

Demasiadas veces la animación se queda muy limitada, quedándose con un aspecto muy similar a diapositivas. Lógicamente hay momentos en los duelos, sobre todo durante los movimientos finales más impactantes, que tenemos un acabado muy resultón, pero al menos la primera temporada de 'Record of Ragnarok' no es especialmente recordada por una animación excelente.

Sí que se puede decir que tiene un buen elemento adictivo, porque una vez empiezas te quedas para ver únicamente qué drama y qué giro va a pasar a continuación. Si os gustan series como 'Baki' o 'JoJo's Bizarre Adventure', a veces 'Record of Ragnarok' cae en ese tipo de acción exagerada que casi roza lo ridículo, pero que si no te lo tomas demasiado en serio se vuelve tremendamente entretenida.

Además, los combates y los héroes con los que nos topamos van cada vez más in crescendo, y la primera temporada nos deja a puntito de caramelo con un cliffhanger tremendo y la aparición de un personaje muy prometedor. El próximo 26 de enero se estrena la segunda temporada en Netflix, que ya promete muchísima acción...y muchos cuchillos de por medio.