'Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage' recupera lo mejor del anime con la aventura desenfadada que Bojji y Kage necesitaban

Sin que nadie esperase demasiado de ella, a finales de 2021 se estrenó 'Ranking of Kings' ('Ōsama Ranking') un anime de WIT Studio que adaptaba el manga de Sōsuke Tōka. La trama sigue a Bojji, un príncipe sordomudo del que nadie espera demasiado y al que todo el mundo pasa por encima cuando su padre fallece para que su hermano pequeño Daida herede el trono en su lugar.

El primer y único amigo de Bojji es Kage, el superviviente de un clan de asesinos caído en desgracia, y juntos se embarcan en una aventura para que Bojji pueda convertirse en el mejor de los reyes. Aunque 'Ranking of Kings' no traía tanto bombo como otras series de su momento, rápidamente se ganó una legión de fans de internet y terminó encumbrándose como uno de los mejores animes recientes.

Volviendo a los orígenes, pero sin mucho riesgo

'Ranking of Kings' ya venía con una buena mezcla entre una animación preciosa con un estilo de cuento de hadas y fantasía oscura que se torna mucho más turbia de lo que esperas. Aunque el final de temporada se desinfló un poco con una resolución un tanto simplista, el anime se volvió un bombazo inmediato y WIT Studio no ha querido dormirse en los laureles.

Así hemos llegado a 'Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage', un spin-off para seguir ampliando la serie original. Porque mientras el manga sigue avanzando y generando más tramas, al anime le toca esperar para poder llegar a una segunda temporada como Dios manda.

Porque los nuevos capítulos que ya se han estrenado en Crunchyroll no son otra temporada nueva, si no una colección de aventuras independientes para seguir ampliando un poco mejor el mundo de 'Ranking of Kings' y a sus personajes. Específicamente, se centra en adaptar pequeñas historias que se quedaron colgado en la primera temporada, pero que también recuperan algunos de sus puntos fuertes.

El primer episodio contiene dos pequeñas historias 'Kage haciendo recados' y 'El príncipe y el dinero', con dos capítulos más centrados en la comedia y el costumbrismo, muy de slice of life de fantasía. Si lo que os enamoró de 'Ranking of Kings' eran los momentos más tranquilos donde los personajes brillan con toda su personalidad, este spin-off va a ser perfecto para ello recogiendo estos momentos con mucha comedia y un puntito adorable que te saca la sonrisa.

El estilo de animación se ha mantenido igual de bonito que con la primera temporada. Seguimos teniendo unos fondos maravillosos que recuerdan a un cuento infantil y todo este ambiente tan rico, pero en cuanto a la animación quizás sí que se nota un acabado poco más simplificado. Más que nada porque al no haber demasiados momentos de acción, tampoco hay secuencias donde lucirse.

Quizás lo que se le pueda echar en cara al spin-off de 'Ranking of Kings' es que va a pecar de demasiado tranquilo, porque al centrarse en aventurillas cotidianas tampoco va a haber grandes riesgos ni peligros. Especialmente porque si todas se desarrollan durante la primera temporada, ya sabemos cómo va a terminar todo sin que lleguemos a pasarlo mal.

Aún así, es una vuelta ideal al mundo de 'Ranking of Kings' con lo mejor de la serie: cada momento en el que Bojji y Kage están juntos en pantalla y nos dejan con ganas de firmar los papeles de adopción.

