'Legend of Mana: The Teardrop Crystal' es un bellísimo anime de aventuras, pero nada accesible si no jugaste al videojuego

Para seguir con los animes basados en videojuegos que estamos teniendo este año, 'Legend of Mana: The Teardrop Crystal' se ha unido a las filas de los estrenos de otoño. Los dos primeros episodios ya se han podido ver en Crunchyroll para introducirnos de lleno en la aventura principal de la serie, así que es el momento perfecto para pararnos y recapitular sobre qué tal ha sido su arranque.

De princesas y monstruos errantes

El anime de 'Legend of Mana' empieza de lleno como un buen RPG japonés de manual, en un pueblecito idílico donde nuestro protagonista tiene un día normal hasta que la aventura llama a su puerta. Shiloh es un joven humano que un día conoce a Elazul, un caballero que busca a una princesa perdida.

Como Elazul está desesperado, Shiloh accede a ayudarle a buscar a Pearl, quien se ha adentrado sola en una caverna. Resulta que Elazul y Pearl pertenecen a la raza Jumi, quienes tienen unos corazones externos de piedras preciosas y son perseguidos y odiados. Cuando Shiloh descubre que una cazadora de joyas va tras ellos, decide dejar su aldea para protegerlos.

Hay que decir que 'Legend of Mana: The Teardrop Crystal' a nivel de estilo es un anime realmente bonito, con una estética preciosa y un diseño de personaje muy detallado. Todo, desde el opening, los escenarios y la galería de personajes que conocemos en los primeros episodios, te te transporta de lleno a ese sentimiento de videojuego, con lo que podemos decir que desde luego Graphinica y Yokohama Animation Laboratory han clavado la estética.

El problema viene porque la historia en sí de entrada no es nada accesible. Adaptar en concreto 'Legend of Mana' no es sencillo, porque el juego está compuesto de tres arcos principales y numerosas historias secundarias que se solapan.

Para 'Legend of Mana: The Teardrop Crystal' hemos entrado de cabeza en la historia de los Jumi (aunque no hay que descartar que más adelante se toquen los otros), pero parece que al anime está orientado únicamente a los fans del videojuego y se olvida de hacer las presentaciones pertinentes.

Adaptar videojuegos nunca es fácil, pero hemos tenido otras historias como 'Tekken: Bloodline', 'Castlevania' o incluso '¡La serie de Cuphead!' donde desde el primer momento nos dejan claro quién es quién y qué podemos esperar de cara al futuro de la serie.

En cambio, al empezar 'Legend of Mana: The Teardrop Crystal' da la sensación de que has llegado en media res a una serie que ya está a medias y no te ha hecho un resumen al principio del capítulo.

Así que en parte hay que llegar con los deberes hechos si te quieres enterar bien de quién es toda esta gente, aunque sí se viene con el videojuego fresco el anime nos deja un buen montón de detallitos y referencias para que las pesquen los fans. Pero de nuevo, y al no haber casi exposición, cuesta empatizar con los personajes y conseguir que te importen como para seguir la serie más allá de los dos primeros capítulos.

Ojo, que esto no significa que 'Legend of Mana: The Teardrop Crystal' sea desastrosa, pero sí que tiene un comienzo caótico y muy farragoso que tarda en arrancar. A nivel gráfico es una auténtica preciosidad, y aunque tampoco tiene una animación deslumbrante en todo momento, hace que te quieras quedar en el mundo de Fa'Diel.

Ahora solo falta que la historia se ponga las pilas y termine de pillarle un buen ritmo a la trama, o al menos algo que consiga enganchar de verdad.