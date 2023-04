'Oshi no Ko' nos adentra el lado oscuro de la industria idol con un perturbador primer episodio lleno de giros: así es el anime mejor valorado de la historia por encima de 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood'

'Kimetsu no Yaiba' no ha sido el único anime que ha arrancado su nueva temporada en cines (aunque lógicamente sí que ha sido el más sonado), porque 'Oshi no Ko' también se estrenó por todo lo alto pasando por la pantalla grande en Japón.

Ahora ya ha llegado a streaming, y con la sorpresa además podemos verlo gratis durante un tiempo a través de AnimeBox. Pero ya de base 'Oshi no Ko' viene con varias sorpresas y giros, y no todos agradables.

Ser idol no es tan bonito como parece

Tras 'Kaguya-sama: Love is War' Aka Akasaka se lanzó como guionista con 'Oshi no Ko', que viene ilustrado por Mengo Yokoyari y ya cuenta con 10 volúmenes recopilatorios. La trama sigue a Ai Hoshino, una cantante adolescente que se toma un descanso de la vida pública dejando a sus fans colgados.

La razón es que está embarazada y necesita mantenerlo en secreto, así que acude a la consulta de un médico rural. Gorou Honda, el doctor que la atiende, resulta ser un gran fan suyo y le promete que todo irá bien y que sus bebés llegarán a salvo al mundo, pero si ya había poco drama encima el médico es atacado por un acosador de Ai. Y cuando despierta pues resulta que ha muerto y se ha reencarnado en uno de los bebés de su idol favorita.

'Oshi no Ko' se estrena con un capitulazo de 90 minutos que cubre los primeros años de vida de los gemelos de Ai, Ruby y Aquamarine... y la verdad es que pasa de todo y el girito de la reencarnación es solo el primero de la serie.

No voy a entrar a reventar más de la trama, porque la verdad es que me parece que 'Oshi no Ko' consigue jugar muy bien con todos estos momentos que no te ves venir. Porque aunque puedes intuir por dónde van a ir los tiros, el primer capítulo ha servido como un prólogo perfecto pero también sacude por completo lo que parece que va a ser la trama.

Además del factor sorpresa, el otro gran atractivo del anime es la animación de Doga Kobo. El arte del manga ya es una preciosidad y lo han sabido trasladar muy bien el estilo y llevarlo un paso más allá, sobre todo en las actuaciones musicales. Y ahora, en los momentos más siniestros y perturbadores, también han colado otro acabado muy diferente que consigue hacer esas escenas bastante más turbias.

Big Yikes que están ahí

Gracias a todo esto, entre un buen ritmo, temazos, el equilibrio entre drama y comedia y una animación preciosa, 'Oshi no Ko' ha conseguido una puntuación de 9,35 en My Anime List, superando a la imbatible 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' como el mejor anime de la historia. Es bastante habitual que el primer capítulo de un anime consiga una puntuación tan alta como para colarse en el primer puesto, como pasó con 'Bleach: Thousand-Year Blood War', pero la de 'Oshi no Ko' ha conseguido ser todavía más alta de lo normal.

Ahora bien, aunque el primer capítulo ha empezado con un zambombazo bien fuerte, hay que ver si lo mantiene a partir de ahora. Sobre todo porque hay varias banderas rojas que acompañan a 'Oshi no Ko' y una de ellas es que a veces no termina de tener muy claro si romantiza la industria idol o la critica.

Ya de entrada se nos presenta a Ai como una muñeca ideal que vive para sonreir y hacer felices a sus fans, y a todo el mundo parece preocuparle más el hecho de que una idol esté embarazada que el que tenga 16 años y no se sepa quién es el padre o cómo hemos llegado hasta aquí. Pero como el punto de vista de la historia es casi todo el tiempo un médico treintañero convertido en bebé, tampoco llegamos a adentrarnos demasiado en qué le pasa a Ai por la cabeza ni cómo está llevando del todo ni su carrera ni el dramón de criar a sus hijos en secreto.

Sí que tocamos de refilón mucho de lo turbio de la industria, como que las cantantes y actrices no puedan admitir en público que tienen pareja o que están casadas, porque eso rompería la fantasía para sus fans. Y que una idol tenga novio (o en el caso de Ai, hijos) la convierte en un ser impuro y una estafadora.

Rompiendo una lanza a favor de 'Oshi no Ko', la manera en la que se romantiza y se sexualiza a estas cantantes adolescente no es un problema del anime en sí, si no que es un tema cultural y social y ya da para un ensayo en sí mismo. Así que aunque se habla de la presión que sufren estas chicas y de todo este mundo lleno de desilusiones, ansiedad y de la necesidad de medirse con otros, sí que queda un poco de regusto de oportunidad perdida para raspar un poquito más en algunos temas.

Porque aunque 'Oshi no Ko' está lleno de momentos turbios que parece que quieren meterse a criticar el tema, también pasa de página muy alegremente... Y te mete momentos muy extraños con un bebé sexualizando a su propia madre porque tiene la mente de un señor treintañero que babeaba con una idol adolescente. En fin, hay mucho que desempacar aquí.

¿Lo bueno? Que si consigues dejar de lado estos momentos tan normalizados poniéndote un firewall, 'Oshi no Ko' es bastante adictivo y realmente bonito de mirar. El primer capítulo es un prólogo ideal para iniciarse con la historia, y encima nos deja con un cliffhanger explosivo que dan ganas de que llegue ya el siguiente capítulo, así que con mejor pie no podía empezar.

