¡Empieza el concierto de 'Oshi no Ko'! El esperadísimo anime de idols se podrá ver gratis en simulcast a partir de hoy mismo

La temporada de anime de primavera ha entrado pisando fuerte este año y casi hay que ir con la agenda en la mano para poder seguir todos los estrenos. Uno de los más esperados es 'Oshi no Ko', del autor de 'Kaguya-sama: Love is War', y que quizás desde España no iba a ser tan accesible.

La razón principal es que HIDIVE se había hecho con la licencia para distribuirlo, y aunque la plataforma se puede contratar sin problemas todo el contenido está en inglés. HIDIVE se está haciendo con cada vez más animes de temporada y 'Oshi no Ko' era un premio bastante gordo, pero otra plataforma nos ha pegado una sorpresa de última hora para su emisión en España.

Selecta Visión entra al escenario

Hace apenas unas semanas que Selecta Visión lanzó su propio servicio de streaming con el nombre de AnimeBox. Aunque tiene un catálogo bastante interesante que promete ir creciendo, el apartado de los simulcasts todavía andaba muy pobre y se ve que ya le han puesto remedio.

La plataforma española ya se ha hecho con su primer gran fichaje y desde sus redes sociales, AnimeBox ha confirmado que se encargará de retransmitir 'Oshi no Ko' en simulcast completamente gratis.

El primer episodio se estrena hoy mismo 13 de abril en la plataforma, y además es un capítulo especial de 90 minutos que estará disponible de manera gratuita durante siete días. El resto de episodios irán llegando cada miércoles y estarán disponibles durante 48 horas, pero se podrán volver a ver todas las veces que queramos.

Dentro del plan Konnichiwa de AnimeBox tenemos acceso a todos los simulcasts de la plataforma de manera gratuita, aunque si se va a seguir el modelo de 'Oshi no Ko' ya sabemos que será por un tiempo limitado y habrá que estar pendiente de cuándo salen los nuevos capítulos. Y bueno, ahora que AnimeBox ya se ha arrancado con los simulcasts, a ver que otros fichajes va añadiendo en el futuro.

'Oshi no Ko' arranca cuando Ai Hoshino, una exitosísima idol adolescente llega a la consulta de un médico rural para dar a luz en secreto. El doctor Gorou Honda, un gran fan suyo, le promete un parto seguro y que todo irá bien, pero es asesinado por un acosador de Ai.

