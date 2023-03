Tiembla, Crunchyroll: así es AnimeBox, la plataforma de streaming donde ver animes como 'Shingeki no Kyojin', 'Slayers', 'Naruto' y mucho más con doblaje en español

Si queremos ver series y películas de anime en streaming, por suerte hoy en día es cada vez más fácil y accesible. Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ ya se han ido subiendo al carrito y Crunchyroll directamente es la reina del mambo en cuanto a plataformas especializadas en anime. Pero ahora en España ha saltado al ruedo AnimeBox, una nueva plataforma directa desde Selecta Visión que además nos promete doblajes y series clásicas.

Anime y mucho más

Ya hace unos días AnimeBox se presentó en redes con un misterioso mensaje, pero por fin ha confirmado que esta misma semana despega como plataforma de streaming. Si somos fans de ver anime en versión original por supuesto que se mantiene esta opción, pero también promete que podremos oír todo su contenido doblado al castellano y que también muchas de las series y películas de su catálogo incluyen también doblajes en otras lenguas como catalán y euskera.

¡Esta primavera llega AnimeBox! Tu nueva forma de ver Anime



🎙️TODO doblado al castellano y VOSE

🎞️Contenido extra para expertos: entrevistas, making of y más

🎵Sesiones musicales

💣Simulcast gratuito de estrenos



✨¡Y mucho más! Disponible el 23-3-23 en:https://t.co/OUROzaydBA pic.twitter.com/ZFTxWUdnjK — AnimeBox (@AnimeBoxOficial) March 21, 2023

Todavía no se ha confirmado el catálogo completo de AnimeBox pero incluirá series más modernas como 'Shingeki no Kyojin', 'Kimetsu no Yaiba' y 'Naruto' pero también otros clasicazos como 'Ranma ½', 'Slayers', 'InuYasha' o 'Conan, El Niño de Futuro'.

En cuanto a películas, además de las películas de 'Dragon Ball' y 'One Piece', también tendremos 'Akira' y 'Perfect Blue'. AnimeBox promete que en la plataforma también podremos ver entrevistas con directores y productores de anime, making of y otros extras, además de algunos contenidos en acción real como cine de Artes Marciales. Y para ponerle la guinda al pastel, también tendremos simulcasts gratuitos con los estrenos de Japón.

Obviamente, hay diferentes niveles de suscripción y algunos traen cosas más jugosas dependiendo de lo que estemos dispuestos a pagar. Todos los planes incluyen acceso gratuito a los simulcasts y también existe la posibilidad de un plan anual con una rebajilla por el lanzamiento de la plataforma:

Konnichiwa : la subscripción gratuita que nos permite el acceso a los simulcasts, conexión desde un dispositivo, y la posibilidad de alquilar películas.

: la subscripción gratuita que nos permite el acceso a los simulcasts, conexión desde un dispositivo, y la posibilidad de alquilar películas. Tomodachi, por 5,99€: Nos permite acceso a los simulcast, acceso a todo el contenido excepto a las películas premium y conexión desde un dispositivo.

Nos permite acceso a los simulcast, acceso a todo el contenido excepto a las películas premium y conexión desde un dispositivo. Sensei, por 7,99€ : Nos permite acceso a los simulcast, acceso a todo el contenido incluyendo las películas premium y conexión desde dos dispositivos.

: Nos permite acceso a los simulcast, acceso a todo el contenido incluyendo las películas premium y conexión desde dos dispositivos. Kami-Sama, por 39,99€ al año: todo lo que incluye el plan Sensei con 2 meses gratuitos. Una vez termine la oferta, este plan anual pasará a ser de 79,99€

Con todo esto parece que Selecta Visión finalmente ha decidido montarse su propio servicio de streaming y que su catálogo se va a AnimeBox, aunque esto no significa que vaya a dejar de estar disponible en otras plataformas de streaming, al menos por ahora. Tampoco esperemos que todo lo de la distribuidora esté en la plataforma desde el primer día, pero quizás poco a poco se vaya ampliando su contenido.

AnimeBox despega del todo este 23 de marzo de 2023 y estará disponible tanto en versión web como App móvil (IOS y Android), así que habrá que estar con un ojo puesto a ver qué más cositas van llegando a la plataforma.