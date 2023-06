Las plataformas de streaming donde podemos ver anime en España (y las mejores series y películas que podemos encontrar en cada una)

Hace unos años o tenías a mano un buen videoclub o estabas atento a las licencias que fueran cayendo por España o era bastante difícil ver ciertos animes, especialmente cuando fueron desapareciendo de la televisión. Por suerte, de aquí a unos años las plataformas de streaming han ido creciendo cada vez más y se han dado cuenta de que el anime vende y que a sus usuarios les gusta.

La demanda por anime en streaming se ha doblado desde que explotó la pandemia, que parece que nos hemos vuelto un poco más otakus todos al volver a ver algunas series de infancia. Así que ahora más que nunca tenemos un buen puñado de plataformas donde poder ver series y películas de anime.

Crunchyroll

Seguramente la reina absoluta en cuanto a anime en streaming, porque es la plataforma que más series y películas añade cada año y que además nos permite seguir decenas de nuevos estrenos cada temporada.

Crunchyroll tiene el mayor catálogo de anime que podemos encontrar y sus simulcast con Japón funcionan de maravilla. Permite ver ciertos contenidos de manera gratuita, pero tiene varios planes premium que dan acceso ilimitado con la subscripción.

Por desgracia, no todo el contenido de Crunchyroll está doblado ni subtitulado en español, así que no es accesible del todo, aunque poco a poco van añadiendo más doblajes en castellano. Si queremos ver algunos de los animes más grandes de los últimos años como 'One Piece', 'Kimetsu no Yaiba', 'Shingeki no Kyojin', 'Jujutsu Kaisen' o 'Spy x Family' (por citar algunos), Crunchyroll es la plataforma.

Netflix

Netflix también es una opción maravillosa para ver anime, porque además de licenciar animes de temporadas y otros clásicos, también estrena sus propias series y películas originales como 'Record of Ragnarok' o 'Romantic Killer' y tiene planes de seguir ampliando la hornada cada año.

Además del resto de contenidos, su catálogo de anime ha ido creciendo cada vez más y además ofrece muchas opciones de subtitulado y doblaje en diferentes idiomas desde el día del estreno, que siempre viene bien. También se han lanzado a simulcasts de temporada y podemos seguir muchas series según se estrenan en Japón, como ha pasado con 'Komi-san no puede comunicarse' o 'Blue Period'.

En el catálogo de Netflix podemos encontrar todas las películas de Studio Ghibli y otros tantos clásicos de los últimos años como 'Hunter x Hunter', 'Violet Evergarden', 'Black Clover', 'InuYasha' y 'Hajime no Ippo'. Si queremos variedad de contenidos y no solo de anime, también es una buena apuesta... aunque quizás las medidas para evitar que las cuentas se compartan y sus nuevas tarifas le han quitado algo de atractivo.

Amazon Prime Video

Aunque se queda un poquito atrás, en Amazon Prime Video también podemos encontrar una buena lista de series y películas de anime, aunque quizás se aleja un poco más de lo comercial con algunas de las series del catálogo. Como pasa con Netflix, su gran ventaja es que tiene muchísimo contenido además de anime, y también nos da bastante variedad de series y películas.

Si queremos títulos bien grandes como 'Naruto', 'Kimetsu no Yaiba', 'Shingeki no Kyojin' o 'Haikyu!!' y películas de franquicias gordas como 'Boku no Hero Academia, en Prime Video tenemos un catálogo bastante amplio.

Aunque Amazon Prime Video también se ha ido haciendo con varias series excelentes pero que suenan menos como 'Dororo', 'Paranoia Agent' o 'Banana Fish', con lo que tenemos una colección relativamente pequeña si la comparamos con sus competidoras pero muy variada.

Disney+

Disney+ poco a poco se ha ido subiendo al carrito del anime y se ha ido haciendo también con varios simulcasts para seguir animes semana a semana según se estrenan.

Por ahora sus grandes bazas han sido 'Bleach: Thousand-Year Blood War', 'Summer Time Render', 'Tokyo Revengers', y 'Tengoku Daimakyo', aunque seguirá creciendo poco a poco. Aunque sí que ha ido apostando por animes originales como 'Star Wars: Visions' y tiene la vibrante 'The Tatami Time Machine Blues' en su catálogo, Disney+ todavía está muy en cueros en cuanto a anime.

Eso sí, la Casa del Ratón ha firmado un acuerdo masivo con la editorial Kodansha para emitir los animes basados en sus mangas, con lo que puede que la situación cambie dentro de poco.

Filmin

Igual Filmin no es la primera plataforma donde pensábamos que pudiéramos ver anime, pero también tiene una colección muy maja llena de clásicos y un poco más "vintage". Si queremos tirar de nostalgia, tenemos disponibles algunas series para movernos la patata como 'Heidi', 'Eriko', 'El bosque de Tallac: Jackie y Nuca', 'Marco', 'Ana de las Tejas Verdes','Kimba, el león blanco' o el 'Sherlock Holmes' de Hayao Miyazaki... pero no se queda ahí la cosa.

El catálogo de anime de Filmin es pequeñito pero lleno de pesos pesados más recientes como 'Tokyo Godfathers', 'Mirai, mi hermana pequeña', 'El niño y la bestia' o 'El caso de Hana y Alice'. Si queremos una experiencia de anime un poco más sibarita, Filmin es una buena opción que nos da anime de calidad además del resto de su catálogo.

RakutenTV

En RakutenTV, al igual que en Filmin, podemos encontrar un catálogo un poco limitado pero bastante majo. Aunque en este caso, enfocado sobre todo a películas de alquiler. Si nos gusta Mamoru Hosoda, Makoto Shinkai, Satoshi Kon o Masaaki Yuasa, aquí podemos encontrar algunas de sus mejores obras.

También tenemos películas de anime que son auténticas joyas y pueden haber pasado más desapercibidas últimamente si las comparamos con las grandes franquicias: 'En este rincón del mundo', 'The Wonderland', 'Los niños del mar', o 'Quiero comerme tu pancreas', con lo que RakutenTV también tiene mucho que ofrecer si queremos cine de anime de calidad.

HIDIVE

HIDIVE ha sido una de las plataformas especializadas en anime más recientes, pero que ha crecido bien rápido. Todavía le queda mucho para medirse con Crunchyroll, pero se lo ha ido montando muy bien con los simulcasts que ficha cada temporada y ya se ha convertido en una opción a tener en cuenta.

Ya tenía un catálogo de anime bastante variado donde podemos ver tanto series como películas y OVAs, y este año ha pegado un buen subidón fichado la segunda temporada de 'Tsurune', la nueva serie de 'Urusei Yatsura', 'Insomniacs after school' y 'Oshi no Ko'.

Por ahora el contenido de la plataforma está principalmente en inglés, desde la plataforma en sí hasta doblaje y subtítulos. Si esperamos al menos subtítulos en castellano por ahora no tiene pinta de que estén pensando en ese mercado, aunque podemos acceder a HIDIVE sin problemas y subscribirnos para acceder a todo el catálogo.

AnimeBox

La apuesta más reciente por el anime en streaming en España ha venido de la manita de Selecta Visión con la intención de medirse con Crunchyroll. A AnimeBox todavía le queda mucho para poder competir con el gigante del anime, pero a su favor tiene que continúa sumando nuevas series y películas cada mes y que además todo su contenido se puede disfrutar con doblaje en castellano (y algunos títulos concretos también en catalán y euskera).

También tiene algunas de las series más gordas recientes como 'Shingeki no Kyojin', 'Naruto', 'Fairy Tail' o 'Made in Abyss', pero personalmente creo que su mejor baza es recuperar algunos animes más clásicos como 'Yu Yu Hakusho', 'Ranma' y 'Slayers', que estaban bastante desaparecidos de streaming. También tiene una pequeña sección de simulcasts que todavía está por crecer, pero por ahora se ha hecho con 'Oshi no Ko', así que viene pegando fuerte.

En AnimeBox también hay una sección con entrevistas y making-of con lo que podemos ver cómo los creadores desarrollaron algunos de nuestros animes favoritos y curiosidades del proceso.

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde los puedes ver en streaming