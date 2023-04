Crunchyroll o AnimeBox: qué plataforma renta más si queremos ver anime en streaming

Entre todas las plataformas de streaming, hoy por hoy podemos encontrar algo de contenido de anime en todas. Ya sean los clásicos de Studio Ghibli, peliculotes de Satoshi Kon, o algunas de las series bombazos de los últimos años.

Ahora, si ya nos queremos especializar un poquito más, directamente tenemos varias plataformas especializadas en anime con unas cuantas toneladas de contenido para cubrir horas y horas de maratones.

La reina indiscutible del mambo es Crunchyroll, que encima desde su fusión con Funimation ha ido ampliando todavía más su catálogo y cuidando más los subtítulos y doblajes. Pero recientemente ha salido al ruedo otra plataforma más en España: AnimeBox, que viene directamente de la manita de Selecta Visión.

Crunchyroll

Es difícil competir con Crunchyroll, más que nada porque si buscamos animes la cantidad de series que tiene es ridícula y masiva si la comparamos con cualquier otra plataforma. No solo tiene ya cientos de series disponibles de todo tipo de géneros (isekai, deportes, romance, acción...), si no que cada temporada suma nuevos estrenos que se pueden ver semanalmente según se emiten en Japón. Y no pocos precisamente.

Actualmente cuenta con la opción de ver ciertos contenidos de manera gratuita, pero si queremos poder acceder a toda las las series y películas hay que tener en cuenta que existen varias tarifas premium diferentes:

Fan por 4,99€ al mes : elimina la publicidad, da acceso ilimitado a todo el catálogo, se pueden ver los simulcasts según están disponibles en la plataforma, y te permite la conexión en un dispositivo.

: elimina la publicidad, da acceso ilimitado a todo el catálogo, se pueden ver los simulcasts según están disponibles en la plataforma, y te permite la conexión en un dispositivo. Mega fan por 6,49€ al mes : lo mismo que la tarifa Fan, pero también permite el visionado sin conexión y hasta en cuatro dispositivos a la vez. También tiene la opción de subscripción anual por 64,99€ al año, que supone un 16% de descuento sobre el plan mensual.

Si queremos ver las series más grandes de los últimos años, Crunchyroll es una buenísima opción porque tenemos gigantes como 'One Piece', 'Kimetsu no Yaiba', ''Shingeki no Kyojin'', 'Jujutsu Kaisen' o 'Spy x Family' por citar unos pocos de la larguísima lista.

El mayor punto en contra es de Crunchyroll es que la inmensa mayoría de sus contenidos solo están disponibles en japonés con subtítulos, así que si preferimos ver los animes con doblaje en castellano todavía tenemos las opciones un tanto limitadas mientras se van poniendo al día poquito a poco.

AnimeBox

En cambio, este es el gran punto a favor de AnimeBox, que se ha sabido vender con el gancho de que todas sus series y películas están dobladas en castellano, y algunos contenidos también se pueden encontrar en catalán, euskera y gallego.

Este catálogo no viene tan hinchado de base, y hay que echarle en cara a Selecta Visión que no ha incluido de base todas sus licencias al completo. Pero sí que es cierto que también se está poniendo las pilas y va actualizando la plataforma con bastante aire para ir metiendo más temporadas y nuevos títulos. Aunque AnimeBox nos da la opción de ver ciertos contenidos gratis, obviamente también tiene sus propias tarifas a medida:

Konnichiwa : la subscripción gratuita que nos permite el acceso a los simulcasts, conexión desde un dispositivo, y la posibilidad de alquilar películas.

: la subscripción gratuita que nos permite el acceso a los simulcasts, conexión desde un dispositivo, y la posibilidad de alquilar películas. Tomodachi, por 5,99€: Nos permite acceso a los simulcast, acceso a todo el contenido excepto a las películas premium y conexión desde un dispositivo.

Nos permite acceso a los simulcast, acceso a todo el contenido excepto a las películas premium y conexión desde un dispositivo. Sensei, por 7,99€ : Nos permite acceso a los simulcast, acceso a todo el contenido incluyendo las películas premium y conexión desde dos dispositivos.

: Nos permite acceso a los simulcast, acceso a todo el contenido incluyendo las películas premium y conexión desde dos dispositivos. Kami-Sama, por 39,99€ al año: todo lo que incluye el plan Sensei con 2 meses gratuitos. Una vez termine la oferta, este plan anual pasará a ser de 79,99€

Ahora, aunque AnimeBox no puede competir en cuanto a cantidad de contenido, sí que tiene series clásicas que prácticamente no se pueden ver en otras plataformas como 'Ranma 1/2', 'Slayers' o 'Conan, el Niño del Futuro', o películas como 'Akira' y 'Perfect Blue'. Esto no significa que solo tengamos "animes vintage", porque también podemos encontrar muchas series y películas muy recientes, pero puede servir para equilibrar la balanza con algunas exclusivas que se echan de menos.

En conclusión

Si buscamos cantidad de contenido y novedades a cholón, Crunchyroll es la clara ganadora. Especialmente si lo que queremos es llevar al día los estrenos de temporada, sigue siendo la plataforma que más simulcasts maneja y que más al día está con todas las novedades.

Porque tenemos contenido como para no aburrirnos. Y la verdad es que existiendo la opción de una subscripción anual que se puede compartir con amigos, es muy rentable y tenemos series y películas para todos los gustos y todos los momentos.

AnimeBox en cambio quizás lo que nos ofrece es contenido más especializado y cinéfilo, porque también cuenta con un apartado de documentales, entrevistas y making-of y es un añadido al que tampoco hay que hacerle ascos. Y de una manera más modesta, también se está mojando con los simulcast y ahora mismo tiene en el catálogo a 'Oshi no Ko', el anime mejor valorado de primavera 2023.

Si sigue ampliando su catálogo al ritmo al que lo está haciendo, puede llegar a convertirse en una gran plataforma de anime que rivalice en España con Crunchyroll. Y más si las novedades que licencia Selecta Visión para formato físico empiezan a entrar por defecto a streaming sin mucho retraso.

