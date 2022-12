Disney Plus se vuelca con el anime y firma un acuerdo exclusivo con la editorial de 'Shingeki no Kyojin': traerá lo nuevo del director de 'Jujutsu Kaisen' y una obra histórica de Osamu Tezuka

El anime en streaming ha ido creciendo cada año más y más y es un negocio en expansión. La demanda por contenidos de animación japonesa se ha doblado en los últimos años, y el anime ha seguido floreciendo incluso durante lo peor de la pandemia. Así que todas las plataformas de streaming quieren un trocito del pastel, y la competencia se está volviendo intensa.

Hasta ahora Netflix y Crunchyroll eran las dos grandes plataformas para ver streaming a nivel internacional, pero este año Disney+ ha entrado en el juego con fuerza licenciando algunos animes de temporada. 'Bleach: Thousand-Year Blood War' ha sido la serie más gorda hasta el momento, pero la plataforma ya tiene grandes planes para seguir ampliando su catálogo de streaming.

Con la Kondasha bajo el brazo

Esta semana se ha confirmado que Disney+ se encargará de distribuir a nivel internacional la segunda temporada de 'Tokyo Revengers', que fue una de las grandes series de anime del año pasado. Es un golazo bien gordo, pero según informa The Hollywood Reporter, Disney+ ha firmado un acuerdo con la editorial Kodansha para licenciar de manera exclusiva animes basados en sus mangas.

Con estos fichajes, Disney+ busca rellenar un hueco en su catálogo y se ha apuntado un tanto enorme. La Kodansha es una de las mayores editoriales de manga de Japón, y entre los títulos que se han publicado en sus revistas a lo largo de las décadas tenemos bombazos como 'Shingeki no Kyojin' y 'Hajime no Ippo'.

Mangas como 'Blue Lock', 'To Your Eternity', 'Edens Zero', 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', 'Tomodachi Game', 'Vinland Saga' y 'Blue Period', por nombrar unos cuantos, ahora mismo tienen series de anime en marcha. Así que potencialmente el futuro de todos estos títulos estaría en Disney+, donde se emitirían sus nuevas temporadas.

Habría que ver qué pasa con las temporadas que ya existen y están disponibles en otras plataformas, ya que podrían volverse exclusivas de Disney+ en el futuro. Aunque ahora mismo por ejemplo 'Shingeki no Kyojin' se haya emitido en simulcast en Crunchyroll, la última parte de su temporada final podría irse directa a la plataforma de Disney.

Se vienen los animes originales

Eso sí, no son los únicos animes que tiene Disney+ en marcha. Ya sabemos que la segunda temporada de 'Star Wars: Visions' está en producción, pero también estrenará varias historias originales más además de los animes de Kodansha. Ya se ha confirmado 'Bullet', un anime del director de 'Jujutsu Kaisen' que Sunghoo Park realizará con su propio estudio, E&H Productions.

También está en marcha 'Phoenix: Eden 17', un anime basado en 'Phoenix' del legendario Osamu Tezuka y que viene animado por STUDIO4ºC. Esta antología masiva era considerada por Tezuka como el trabajo más importante de su vida, así que hay unas expectativas muy altas con esta adaptación.

Ya el último proyecto confirmado por ahora es 'Dragons of Wonderhatch' una serie híbrida que mezclará elementos de acción real y anime y que ha contado con la ilustradora de 'The Promised Neverland'. Posuka Demizu ha desarrollado el diseño de personajes y algunos de los diseños principales que se podrán ver en la serie.

Imagine a world where dragons roam. Check out concept art from #DragonsOfWonderhatch by @demizuposuka. Coming soon to #DisneyPlusPH. pic.twitter.com/AUdsnkkyOB — Disney+ Philippines (@disneyplusph) November 30, 2022

Todavía no hay fecha de estreno, aunque se espera que 'Dragons of Wonderhatch' llegue a la plataforma durante los primeros meses de 2023.