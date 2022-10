'Bleach: Thousand-Year Blood War' sigue en el limbo: el anime ya se ha estrenado en Disney Plus, pero en España todavía estamos esperando sentados

Después de diez años desde el final del primer anime de 'Bleach', pues había muchas ganas de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' para poder ver en pantalla final del manga de Tite Kubo. Lo malo es que este nuevo anime está siendo un quebradero de cabeza en cuanto a distribución.

Mientras que con otras series como 'Boku no Hero Academia' o 'Chainsaw Man' sabíamos con meses de antelación dónde se podrían ver a nivel internacional, con 'Bleach: Thousand-Year Blood War' sus responsables han esperado casi hasta el último minuto. Al final el anime se ha ido a Disney+, pero solo para unos pocos.

El estreno de Schrdinger

Disney+ ya tuvo una gestión regulera con otros simulcast de anime para fuera de Estados Unidos, pero en principio estaba previsto que 'Bleach: Thousand-Year Blood War' se pudiera ver en todo el mundo el día del estreno. El 10 de octubre llegaba el primer capítulo y efectivamente en Norteamérica se pudo ver, y también en algunos países de Europa como Alemania o Francia.

El problema ha venido porque en España aún seguimos esperando que llegue la serie, pero no está por ningún lado en los estrenos semanales de la plataforma.

Lógicamente, esto ha sentado bastante mal a los fans de 'Bleach', y todavía no sabemos si finalmente habrá simulcast aunque sea con retraso o al menos se irán subiendo en pequeñas tandas en la plataforma, como se hace a veces en Netflix. Así que seguimos sin noticias seguras pero igual hay que temerse lo peor, porque para Latinoamérica parece que la serie ni siquiera llegará a la plataforma.

No se han dado más explicaciones, pero según Disney+ , 'Bleach: Thousand-Year Blood War' no se podrá ver en streaming desde la región. Ahora estamos esperando la confirmación en caso de que el anime finalmente acabe en Star+, pero la cosa la verdad es que no pinta muy bien.