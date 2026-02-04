Los fans de 'Dragon Ball' eligen a los mejores personajes tras 40 años de anime. El favorito de Akira Toriyama se ha quedado fuera del Top 3

Parece que no ha pasado el tiempo pero lo cierto es que el anime de 'Dragon Ball' cumple 40 añazos este 2026. Entre los eventos que se están celebrando para celebrarlo, como el regreso del anime de 'Dragon Ball Super', también se celebró una encuesta a nivel mundial en la que los fans votarían a sus personajes favoritos de la saga.

¡Suban al podio!

Era una suerte de torneo de varias fases en el que los fans podían apoyar a sus personajes preferidos entre todos los personajes de 'Dragon Ball'. Hace unos días se publicaron los resultados y, como no podía ser de otra manera, Goku ha sido el vencedor absoluto.

Aún así, el Top 10 es un listado bastante variadito que recoge a algunos de los mejores villanos de todo 'Dragon Ball' y a varios personajes icónicos (aunque sean casi anecdóticos), y la pena es que Androide Nº18 ha sido el único personaje femenino que se ha colado en la lista. Sin enrollarnos más, así se nos queda el listado completo:

Goku Vegeta Gohan Piccolo Vegito Trunks del Futuro Bardock Androide Nº18 Cell Freezer

A nivel personal me sorprende bastante que Bulma se haya quedado fuera de la lista en favor de Vegito o Bardock, pero que Goku y Vegeta iban a ser los personajes más populares para los fans de 'Dragon Ball' estaba cantadísimo. Gohan también ha probado que es uno de los personajes más fuertes de toda la saga y podemos esperar gran cosas de él en el futuro con su nueva transformación, así que se nos ha quedado un Top 3 completísimo y con el que no querríamos meternos.

Por otro lado, Piccolo se ha quedado raspando en el cuarto puesto de la lista, a pesar de ser el personaje favorito de Akira Toriyama. Se lleva el amor eterno de su creador, que tampoco es moco de pavo.

