¿Cuál es el mejor personaje de 'Dragon Ball'? Ahora es nuestra responsabilidad decirlo, aunque tenemos el tiempo justo

Entre todos los cientos de personajazos que nos dejó Akira Toriyama en 'Dragon Ball', es normal que cada uno tengamos nuestro favorito. Goku, Vegeta, Gohan... a veces es difícil decidirse, pero esta vez han puesto en manos de los fans decidir cuál es el mejor personaje de toda la serie en un concurso histórico.

Elige sabiamente

'Dragon Ball The One' es una encuesta histórica para el manganime porque por primera vez se organiza un evento así a nivel mundial en el que los fans internacionales de Toriyama también puedan participar. El objetivo es determinar cuál de todos los personajes de 'Dragon Ball' es el más popular, y habrá varias fases de votaciones para decidirlo.

Se puede participar a través de la web oficial de 'Dragon Ball'. Y para acotar un poco y no tirar de todos los personajes del anime, de entrada solo podremos elegir entre 212 y tan solo 80 personajes pasarán a la siguiente ronda de votaciones tras las eliminatorias.

La primera fase arranca hoy 20 de noviembre y durará hasta el día 24, y habrá unos días de repesca para salvar a uno de los personajes eliminados. Del 27 de noviembre al 1 de diciembre se desarrollará la segunda fase, también con repesca, y del 4 al 8 de noviembre la tercera con su repesca. Las votaciones para la cuarta y última fase se realizarán del 17 al 24 de noviembre y esta vez no habrá oportunidad de salvar a nadie.

Los resultados se anunciarán oficialmente el 24 de enero de 2026, así que aún nos tocará esperar un poquito más para ver cuál es el personaje favorito de los fans de 'Dragon Ball'. Durante estos días los responsables de la franquicia tienen preparados varios eventos para mover a los fans, como lucir los mejores fanart o recordar algunos de los momentos más épicos del manga y el anime.

Enero promete ser un mes importante para 'Dragon Ball', con un evento especial de 40 aniversario del anime y anuncios prometedores. Veremos qué tienen entre manos desde Toei y Shueisha.

