El nuevo bombazo de Crunchyroll nos la ha metido doblada: no era un simple anime de fantasía, en realidad siempre fue un isekai todo este tiempo

Este año ha empezado fuerte en cuanto a animes de acción, y la verdad es que los nuevos estrenos lo tenían complicado porque enero era el mes en el que por fin regresaban 'Jujutsu Kaisen' y 'Frieren: Beyond Journey's End'.

Aún así, un nuevo estreno de fantasía había conseguido colarse entre lo mejorcito de Crunchyroll, y parte de su encanto era que no se trataba de un anime isekai. Bueno, al menos hasta ahora.

La cosa cambia...

Se trata de 'Sentenced To Be A Hero' ('Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku'), que nos introdujo en un mundo plagado de demonios en el que la peor condena posible era convertirse en un héroe destinado a luchar eternamente contra estas criaturas. Los héroes son la peor escoria de la sociedad, y Xylo Forbatz llevaba años tratando de expiar su crimen cuando forja un vínculo con una Diosa.

Ya los primeros capítulos habían enganchado a muchísimos fans por su premisa, y por ser un anime de fantasía clásico en la línea de 'Frieren' o 'Tragones y mazmorras', sin caer en los tropos de un personaje transportado a otro mundo. Pero lo cierto es que 'Sentenced To Be A Hero' nos la ha terminado colando y resultado ser un anime isekai, aunque no al uso.

En el quinto capítulo de la serie descubrimos un poco mejor cómo funcionan los poderes de las diosas. Algunas pueden ver el futuro, otras invocar objetos, y como señala Xylo una diosa concreta invocó al héroe Tatsuya desde otro mundo. Así que, aunque el protagonista principal de 'Sentenced To Be A Hero' no provenga de otro universo, resulta que otro de sus personajes sí.

No sabemos mucho sobre Tatsuya, más allá de que es japonés si nos fiamos de su nombre, y que es un guerrero muy poderoso que se carga enemigos sin mucha dificultad. Aunque el pobre no da para mucho más y ha debido de morir muchas veces y perder su consciencia durante el proceso, ya que no parece que tenga más personalidad o inquietudes más allá de luchar y sobrevivir.

Y ya es mala suerte. Porque en lugar de caer en otro anime isekai para ser el personaje principal (y posiblemente terminar rodeado de un harén de personajes femeninos para que le bailen el agua), ha sido convertido en un desgraciado condenado a luchar por toda la eternidad. 'Sentenced To Be A Hero' demuestra de nuevo que, aunque sea un isekai, sigue siendo un anime de fantasía oscura con un escenario bien crudo.

