'Pasapalabra' desvela cuándo entregará el mayor premio de su historia: 2.700.000 eurazos

¿Qué harías tú si, de la noche a la mañana, te cayeran del cielo 2.700.000 euros? Pues o Manu Pascual o Rosa Rodríguez no van a tener que pensárselo, porque uno de los dos ha ganado ya el premio más gordo que 'Pasapalabra' ha dado en toda su historia. Y, por supuesto, Antena 3 se ha negado a que sea una sorpresa que vieran solo los fieles de siempre, por lo que ha decidido cambiar toda su parrilla y emitirlo en prime time después de 'El Hormiguero' en una noche temática para los amantes del rosco.

No se come ni un rosco

De los 63 concursantes que se han llevado el bote en la historia del programa en España, hasta ahora tan solo ha habido diez que se llevaran más de un millón de euros, pero aún menos que hayan superado los 2 millones: Eduardo Bonito en 2006 y el mítico Rafa Castaño en 2023, que se embolsó la anterior cifra más alta de la historia del programa, 2.272.000 euros. Ahora, Manu o Rosa van a batir ese récord con creces, y, para celebrarlo, 'El Hormiguero' les ha invitado a divertirse este jueves.

Pablo Motos confirmó ayer durante el programa el motivo de la visita, aunque tampoco hacía falta ser un lince para saberlo: después del programa se emitirá el episodio en el que se resolverá el Rosco de una vez por todas, después de más de 300 programas de duelo entre ambos (concretamente 307 o, si Antena 3 aprovecha para emitir programa doble de tarde y de noche, 308). De hecho, Manu lleva en el programa desde el 16 de mayo de 2024: ¡Más de año y medio colándose en las casas de los espectadores!

El que pierda tampoco se va a ir de manos vacías: Manu lleva ahorrados 268.200 euros y Rosa 167.400, que no son acumulables al bote. Tampoco creo que con 2,7 millones nadie se vaya a quejar. Por cierto, a modo de curiosidad, la persona que menos se llevó en el premio fina fue Jon Otazua, que ganó tan solo una semana después de que otro concursante se lo llevara: se emboló 18.000 euros, un premio que, seguramente, hoy le sepa a muy, muy poco.

En Espinof | Este concurso fue tan desastroso que solo llegaron a emitir dos programas. El segundo se hizo para pedir perdón

En Espinof | Las series más esperadas de 2026