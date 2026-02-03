Fogoso tráiler del final de la temporada 4 de 'Los Bridgerton'. Benedict y Sophie dan rienda suelta a su pasión en la serie de Netflix

Netflix acaba de lanzar el tráiler de la parte 2 de la temporada 4 de 'Los Bridgerton'. Centrado exclusivamente en los personajes interpretados por Luke Thompson y Yerin Ha, todo apunta a que nos esperan por delante episodios muy fogosos de la exitosa serie basada en las novelas de Julia Quinn.

Parece que sí serán amantes

Recordemos que uno de los grandes golpes de efecto del final de la parte 1 fue ver cómo Benedict proponía a Sophie que se convirtieran en amantes, a lo que ella reaccionaba huyendo del lugar. Este adelanto hace pensar que acabará aceptando la oferta, pero ya veremos en qué acaba quedando todo.

Está claro que los cuatro episodios restantes de la temporada 4 tienen mucho más que ofrecernos, pero desde Netflix saben muy bien que la gran duda con la que se habían quedado los seguidores de la serie era saber cómo iba a evolucionar la relación entre Benedict y Sophie. Pues con un enorme dosis de pasión, pero seguro que la llegada de la familia de ella a la casa de al lado acaba complicándolo todo sobremanera.

De todas formas, no habrá que esperar ya mucho para salir de dudas, ya que la parte 2 de la temporada 4 de 'Los Bridgerton' se estrena el próximo 26 de febrero de 2026. Entonces llegarán 4 episodios más y después comenzará la larga espera hasta la temporada 5.

Eso sí, ya está confirmado que la serie seguirá delante. De hecho, ahí el misterio por resolver está en saber si la temporada 5 girará alrededor de Eloise o Francesa. Anunciado está que serán las protagonistas de la temporada 5 y 6, pero se desconoce aún el orden.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025