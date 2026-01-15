No se ha estrenado todavía la cuarta de 'Los Bridgerton' en Netflix, pero ya sabemos quiénes protagonizarán las historias de amor de las temporadas 5 y 6

A libro por temporada y, por tanto, a romance por temporada. Esa es la meta de 'Los Bridgerton'. El drama romántico de Netflix está en vísperas del estreno de la temporada 4, que llegará el 29 de enero con sus primeros cuatro episodios. Y en lo que se está en plena vorágine de presentaciones, eventos de prensa y demás... se ha desvelado qué miembros de la familia aristócrata protagonizarán las siguientes dos temporadas.

Lo ha hecho Jess Brownell, la showrunner actual de la serie, de un modo sutil: con un par de pañuelos de bolsillo con las iniciales E y F bordadas. La guionista y productora ejecutiva los señaló confirmando que, efectivamente, los personajes con esas iniciales (Eloise y Francesca) tendrán cada una su temporada. ¿En qué orden? eso ya se lo calla.

Sin orden

En caso que la serie se ciñera al orden editorial de las novelas (a pesar de que en la serie intercambiaron el tercer y cuarto libro), la temporada 5 sería la historia de Eloise ('A Sir Philip, con amor') y la 6 la de Francesca ('El corazón de una Bridgerton').

Sin embargo, Brownell se rige por la directiva de "cuando vea que el personaje está preparado":

«Es un equilibrio complicado. Creo que debemos tener en cuenta qué personaje parece preparado para el amor en su trama. También pensamos a quién estamos dejando para temporadas posteriores, en el sentido de que queremos poblar el mundo con las historias de los otros hermanos.»

Por su parte, la intérprete de Eloise da la callada por respuesta: «Ojalá pudiera decir que he comenzado a trabajar en [la historia de Eloise]», reconoce Claudia Jesse hablando ante el micrófono de Deadline, «eso me hubiera hecho parecer toda una profesional también, como si empezara a trabajar en ello.» Vamos, que o todavía no se han puesto o lo disimulan bastante bien.

Sin meternos en demasiados spoilers, la historia de Eloise arranca cuando Sir Philip (Chris Fulton) comienza a tener correspondencia con ella. Por parte de Francesca (Hannah Dodd), será una tragedia la que detone el punto de partida del romance. Lo cual va a ser curioso porque en la serie ha habido cambio de sexo del personaje objetivo.

