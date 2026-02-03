'La odisea' de Christopher Nolan y 'Dune 3' tendrán que esperar: Robert Pattinson y Zendaya presentan el tráiler de su primera película juntos

El año 2026 va a traernos tres películas en las que participan tanto Robert Pattinson como Zendaya. De 'La odisea' y 'Dune 3' seguro que vamos a oír hablar muchísimo, pero su primer estreno juntos durante este año va a ser 'El Drama', una prometedora comedia romántica de la que aquí os traemos su tráiler definitivo.

Qué es 'El drama'

'El Drama' cuenta la historia de Emma y Charlie, una joven pareja que está a punto de casarse. Sin embargo, la relación de pareja se ve sacudida cuando uno de ellos descubre una verdad inquietante sobre el otro.

Otro de los grandes atractivos de 'El Drama' es que se trata del nuevo largometraje escrito y dirigido por Kristoffer Borgli, director noruego al que debemos dos títulos tan estimulantes como 'Sick of Myself' y 'Dream Scenario'. No me cabe duda de que ponerse a sus órdenes ha sido uno de los principales motivos para que tanto Pattinson como Zendaya participen en esta película.

Que detrás de 'El Drama' tengamos a una compañía tan prestigiosa como A24 también ayuda, pero eso tampoco es necesariamente sinónimo de grandeza. Que el año pasado ya se quedó un poco en tierra de nadie con 'Materialistas', y eso que venía firmada por Celine Song, quien venía de asombrar a millones de espectadores con 'Vidas pasadas'.

El estreno de 'El Drama' en Estados Unidos está previsto para el 3 de abril de 2026, mientras que en España tendremos que esperar hasta el 29 de mayo para poder verla en pantalla grande.

