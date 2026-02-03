Guillermo Del Toro anuncia una nueva versión de 'Frankenstein' con todo aquello que no pudo enseñar en su estreno en Netflix

Además de ser un grandísimo cineasta, Guillermo Del Toro tiene muy buen ojo para celebrar las buenas noticias. Después de que su fantástica —y, por algún motivo, injustamente denostada por muchos— 'Frankenstein' haya rascado la friolera de 9 nominaciones a los Oscar, incluyendo las categorías de mejor película y mejor guion adaptado, el mexicano ha anunciado una nueva versión del largometraje.

Todos los puntos

La noticia ha trascendido en el marco del Festival de Sundance, donde Del Toro ha presentado una edición restaurada en 4K de su debut 'Cronos' y, de paso, ha comentado que ya se encuentra trabajando en un montaje del director de la adaptación de la novela de Mary Shelley. Este se titulará 'All the Stitches' e incluirá escenas eliminadas que servirán para aportar un mayor trasfondo a la criatura interpretada por Jacob Elordi.

Según cuentan en Film Stories, la nueva 'Frankenstein' contará con "todas las piezas que se tuvieron que quitar antes del estreno de la versión para streaming, que volverán a estar en su lugar original". Sin duda, unas intenciones que suenan como agua de mayo para todos aquellos que disfrutamos de la cinta hace unos meses y que nos quedamos con ganas de más tras sus, por otro lado, abultados 149 minutos de metraje.

Hace unos días, en una entrevista con Variety, Del Toro ya dejó caer que tuvo que sacrificar algún que otro pasaje con muchísimo potencial al seguir los consejos de su círculo de confianza.

Mucha gente ve la película, me dicen lo que piensan, y tenemos el acuerdo de ser brutalmente honestos. Jim [Cameron] vino y me dijo, "Mira, está esta parte" -que ya no está en la película- "Esto es hermoso, pero tienes que quitarlo". Y eran unos siete minutos.

Por el momento no han trascendido detalles sobre la fecha de estreno de 'Frankenstein: All the Stitches' ni sobre su estrategia de distribución. Personalmente, he de confesar que, de lanzarse directamente en Netflix, sería un momento ideal para dividirla en varios episodios para hacer más ligero un visionado que, sin lugar a dudas, está pensado para una sentada en una sala de cine.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025