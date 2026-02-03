El regreso de 'Your Name' tendrá que esperar un poquito más: la obra maestra de Makoto Shinkai retrasa su reestreno en pantalla grande

En 2016 'Your Name' marcó un antes y un después para las películas de anime, pero igual nos perdimos el fenómeno en pantalla grande y todavía tenemos la espinita clavada. Si este fue el caso, o simplemente queremos revivir la obra maestra de Makoto Shinkai, próximamente podremos disfrutar otra vez de 'Your Name' en cines, aunque habrá que esperar un poquito más.

Ya casi estamos...

Hace unos meses Selecta Visión nos pegó una alegría confirmando que recuperaría 'Your Name' para un estreno limitado en cines. Teníamos casi, casi el reestreno en cines, que estaba programado para el próximo 13 de febrero, pero si planeábamos pasar San Valentín llorando a moco tendido con la historia de Mitsuha y Taki, la distribuidora ahora ha confirmado un cambio de fecha.

Desde sus redes sociales, Selecta Visión ha anunciado que 'Your Name' se podrá volver a ver en cines a partir del próximo 20 de marzo, y que permanecerá en cartelera los días 20, 21, 22 y 25 de marzo. De nuevo, la disponibilidad de sesiones dependerá de nuestras salas locales, pero parece que esta vez las fechas ya son definitivas.

Aunque desde luego 'Your Name' parecía el planazo ideal para el fin de semana de San Valentín, también era un fin de semana complicado en la taquilla. Ese mismo 13 de febrero se estrena en España la "Cumbres Borrascosas" de Emerald Fennell, 'Como cabras', la nueva película del estudio de 'Las guerreras K-pop', y la coreana 'No hay otra opción', del ya legendario Park Chan-wook. Vamos, que iban a ser unos días movidos y con una competencia dura.

El reestreno de anime que parece que sigue en pie es el de 'Perfect Blue', que está previsto también para marzo. Esperemos que el retraso de 'Your Name' no afecte a la película de Satoshi Kon, aunque si Selecta Visión las encadena nos podemos montar una buena semanita en cines.

