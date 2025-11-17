Hace casi 30 años que Satoshi Kon nos rompió la cabeza con esta película de anime, y ahora podremos volver a ver su magnífico thriller psicológico en cines

Satoshi Kon es una de las personalidades del mundo del cine por las que seguimos siempre un poco en luto, porque aunque su carrera como director fue breve nos dejó auténticas joyas que siempre merece la pena tener presentes y reivindicar todo el tiempo. Una de ellas es 'Perfect Blue', que próximamente regresará a la pantalla grande.

Un thriller de los que sientan cátedra

'Perfect Blue' se estrenó en 1997 y se convirtió en un clásico instantáneo que además reventó los límites para las películas de anime con su potente thriller psicológico. La película de Kon adapta la novela 'Perfect Blue: Complete Metamorphosis' de Yoshikazu Takeuchi y sigue a una idol que quiere cambiar el rumbo de su carrera para ser actriz.

Sin embargo, su primer papel enfurece a sus fans y un acosador comienza a hacer de su vida un inferno. Por si fuera poco, los límites de la realidad se empiezan a desdibujar alrededor de Mima en una terrorífica exploración del mundo de la fama y la obsesión mediática con las celebridades.

Selecta Visión licenció 'Perfect Blue' hace años para formato físico y ahora llevará el clásico de Satoshi Kon de vuelta a los cine: a parte del 26 de marzo de 2026 podremos verla en pantalla grande, con una remasterización en 4K que promete "una calidad visual sin precedentes".

'Perfect Blue' también llegará a cines tanto en versión original subtitulada como con doblaje en castellano, aunque aún queda mucho para el reestreno en cines y habrá que estar pendientes de la disponibilidad en salas. Hace unos años también pudimos ver en cines 'Millennium Actress', y el reestreno de 'Perfect Blue' es otra oportunidad ideal para descubrir a uno de los mejores directores japoneses de la historia.

Y es que 'Perfect Blue' sentó cátedra y se ha convertido en un auténtico referente para varias generaciones de creadores. A Darren Aronofsky le dejó tan impactado que incluso ha intentado recrearla tanto en 'Réquiem por un sueño' como en 'Cisne negro', que guarda unos cuantos parecidos sospechosos con la obra de Kon.

Eso sí, si no podemos esperar hasta el reestreno de 'Perfect Blue' en marzo del año que viene, por el momento también la tenemos disponible en streaming tanto en Movistar Plus+ como en AnimeBox, porque nunca viene mal recordar una de las películas más impactantes de Satoshi Kon.

