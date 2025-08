A 15 años del estreno de la mejor ciencia ficción de Christopher Nolan, los fans siguen convencidos de que copió a este infravalorado anime

En 2010, hace exactamente 15 años desde su estreno en España, Nolan estaba procrastinando de hacer la esperada tercera parte de su Batman y en su lugar nos daba un proyecto muy personal. Resultó merecer la pena. 'Origen' pasó a ser inmediatamente una obra maestra para muchos, y se mantiene hoy como la película de ciencia ficción original más taquillera de la historia.

Prácticamente desde aquel momento, empezó una batalla perdida para los fans del anime. La de intentar convencer al resto del mundo de que la película era una copia de 'Paprika', el thriller psicológico de Satoshi Kon, la última película de este visionario cineasta japonés antes de su fallecimiento en 2010 y que también gira alrededor de una tecnología que permite controlar los sueños.

Por un lado es fácil estar del lado de los fans de Kon. 'Origen' tiene más de uno y más de dos elementos reminiscentes del anime japonés, incluyendo momentos muy específicos como el pasillo de un hotel deformándose. Por otro lado, es innegable que 'Origen' es una película irremediablemente Nolan, centrada más en la fisicalidad, en las set-pieces y en sus filias habituales en cuanto a los personajes, y poniendo en el centro una estructura similar a las películas de atracos. Ambas son películas con intenciones, tonos, y estilos narrativos muy diferentes.

Esto no ha evitado que la comunidad siga tratando de difundir el mensaje, posts de redes tan recientes como este siguen incidiendo en el parecido entre ambas, mientras que no son pocos cinéfilos los que directamente acosan al director británico de plagio. Lo más raro de todo esto es que durante 15 años nadie le ha preguntado directamente a Nolan por este parecido, y él no ha hecho ninguna referencia a esta película o a la obra de Satoshi Kon en absoluto.

Lo más parecido que tenemos a una historia de origen (se me permita el chiste) sobre la película viene de una conversación de 2018 con James Cameron. Si le creemos, allí Nolan contaba que la premisa está influenciada por experiencias personales, concretamente su época de estudiante en la univerdad donde estuvo experimentando con sueños lúcidos.

No es la primera vez que Hollywood se inspira un poco más de la cuenta en el trabajo del japonés. Antes de 'Paprika', ya se le acusó tanto a 'Requiem por un sueño' como a 'Cisne Negro' de copiar 'Perfect Blue'. En ese caso Aronofsky sí fue claro mencionándolo como inspiración y queriendo "homenajearlo". Pero si le preguntábamos al homenajeado no le hacía ninguna gracia, dejando clara su postura en un post de 2001: "Es una historia triste cuando la persona siendo homenajeada tiene menos reconocimiento, menos credibilidad social y menos presupuesto que gastar".

