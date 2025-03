Un alucinante espectáculo de 839 millones. Es la película de ciencia ficción más taquillera de la historia que no forma parte de una saga

Es habitual oír quejas de que Hollywood ya no apuesta por historias originales y que todo es volver a contar las mismas historias, ya sea con nuevas entregas de franquicias interminables o con títulos que no dejan ser copias más o menos disimuladas de otras producciones. Eso me ha llevado a pensar en cuáles son las películas más taquilleras que nunca tuvieron secuela y hoy he querido centrarme en el cine de ciencia ficción.

Como el propio título deja claro, no hay ni una sola que logre entrar en la lista de todas las películas que superaron los 1.000 millones de taquilla, ya que la primera que encontramos se tuvo que conformar con unos ingresos mundiales de 839. Esa cantidad también incluye algún reestreno posterior, y es que este año se celebra el 15 aniversario de su estreno. Algunos seguro que saben ya que me refiero a 'Origen'.

La película que asentó la carrera de Christopher Nolan

Christopher Nolan todavía no era por aquel entonces el director estrella que es hoy en día. De hecho, 'El truco final', a mi juicio aún hoy su mejor trabajo, ni siquiera había ido demasiado bien en taquilla antes de que lo reventase todo con 'El Caballero Oscuro'. Su enorme éxito le dio una libertad total a la hora de elegir cuál iba a ser su siguiente trabajo, y él acabó decantándose por este espectáculo de ciencia ficción protagonizado por Leonardo DiCaprio.

Pese a estar claramente influenciada por 'Paprika', el último largometraje que dirigió Satoshi Kon antes de su prematura muerte en 2010, 'Origen' supuso un incuestionable soplo de aire fresco en las superproducciones de Hollywood. Y el público lo recompensó con creces, ya que fue la cuarta película más taquillera de 2010, siendo solamente superada por 'Toy Story 3', 'Alicia en el país de las maravillas' y 'Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1'.

Su éxito terminó de asentar a Nolan en Hollywood, quien tras acabar su compromiso con Batman en 'El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace', ha disfrutado de una posición privilegiada en la industria de Hollywood. De hecho, no se me ocurre ni un director más que hubiese conseguido que una película como 'Oppenheimer' arrasara de esa forma.

Sobre 'Origen', yo tengo claro que no está entre mis trabajos favoritos de Nolan, lo cual no quita para que sea un impresionante espectáculo con una capacidad como pocos blockbusters recientes de Hollywood para enganchar al público. Y tampoco me olvido de ese final tan comentado que aún hoy sigue dando mucho de lo que hablar.

Ahora la duda está en saber si habrá alguna película de ciencia ficción que logre arrebatar ese preciado título a 'Origen'. A priori va estar casi imposible, pues no se me ocurren muchos casos en los que un largometraje que consiga tanto dinero se quede sin al menos una segunda entrega.

