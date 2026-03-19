718 millones de visualizaciones en 24 horas. La película de ciencia ficción que ha destrozado todos los récords meses antes su estreno

Todo el mundo sabía que el público tenía muchas ganas de ver 'Spider-Man: Brand New Day', pero seguro que nadie contaba que fuese hasta tal punto que su tráiler ha destrozado todos los récords habidos y por haber al sumar 718,6 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas disponible online.

Casi el doble que el récord anterior

Por ponerlo en perspectiva, el récord hasta ahora estaba en manos de 'Deadpool y Lobezno' con 365 millones de visualizaciones en 24 días, por lo que la película de ciencia ficción protagonizada por Tom Holland ha prácticamente duplicado la marca anterior.

Otro buen punto de referencia es otro récord muy destacable estaba en las 475 millones de visualizaciones en 24 horas que consiguió el tráiler de 'Grand Theft Auto 6'. Y todo el mundo da por sentado que el esperadísimo videojuego de Rockstar va a vender luego una cantidad indecente de copias, pues imaginaos entonces lo que puede suceder con 'Spider-Man: Brand New Day'.

Beneficiada sin duda por las buenas sensaciones que dejó 'Spider-Man: No Way Home', con mucho la película más taquillera del Universo Cinematográfico de Marvel en su etapa posterior a 'Vengadores: Endgame'. Entonces la recaudación mundial se quedó en 1.910, quedando la nueva de si 'Spider-Man: Brand New Way' conseguirá superarlo.

El 31 de julio de 2026 es la fecha elegida por Sony para el estreno exclusivo en cines de 'Spider-Man: Brand New Day'. Será entonces cuando veamos si el cambio de director le sienta bien a la saga, pues en esta ocasión tenemos detrás de las cámaras a Destin Daniel Cretton.

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